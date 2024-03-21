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В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому - РИА Новости, 21.03.2024
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12:38 21.03.2024 (обновлено: 13:20 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому - РИА Новости, 21.03.2024
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому, потребуется пересадка печени, сообщил главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев в соцсети... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:38
2024-03-21T13:20
происшествия
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
улан-удэ
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому, потребуется пересадка печени, сообщил главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев в соцсети "ВКонтакте"."Беспрецедентный случай отравления парацетамолом ребенка &lt;…&gt;. По тяжести состояния ребенок был сразу госпитализирован в реанимацию. При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах. Единственным спасением жизни становится трансплантация органа", — отметил медик.Речь идет о девочке 2 лет и 9 месяцев. Причиной случившегося врачи назвали передозировку парацетамола: при максимальной дозировке 140 миллиграммов на килограмм веса ребенку с ОРВИ давали в течение двух дней 200 миллиграммов на килограмм.Ребенка с острым поражением печени перевели из Улан-Удэ в Москву, состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое, сообщили в Минздраве. Ее будут лечить в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.Директор НМИЦ Сергей Готье уточнил, что проведены все необходимые обследования, определена тактика лечения. Ребенку оказывают всю необходимую помощь.Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
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россия
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происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), москва, улан-удэ, сергей готье
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Улан-Удэ, Сергей Готье
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому

В Бурятии ребенок дома отравился парацетамолом, потребуется пересадка печени

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому, потребуется пересадка печени, сообщил главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев в соцсети "ВКонтакте".
"Беспрецедентный случай отравления парацетамолом ребенка <…>. По тяжести состояния ребенок был сразу госпитализирован в реанимацию. При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах. Единственным спасением жизни становится трансплантация органа", — отметил медик.
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Речь идет о девочке 2 лет и 9 месяцев. Причиной случившегося врачи назвали передозировку парацетамола: при максимальной дозировке 140 миллиграммов на килограмм веса ребенку с ОРВИ давали в течение двух дней 200 миллиграммов на килограмм.
Ребенка с острым поражением печени перевели из Улан-Удэ в Москву, состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое, сообщили в Минздраве. Ее будут лечить в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
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Директор НМИЦ Сергей Готье уточнил, что проведены все необходимые обследования, определена тактика лечения. Ребенку оказывают всю необходимую помощь.
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