https://ria.ru/20240321/rudnik-1934712047.html
На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки
На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки - РИА Новости, 21.03.2024
На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки
Установка повышенной мощности пробурила почти 90 метров, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:07
2024-03-21T15:07
2024-03-21T15:45
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Установка повышенной мощности пробурила почти 90 метров, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться горняки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Первая разведывательная скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из 262 необходимых. Начинают бурение второй", — сказал собеседник агентства.В министерстве добавили, что продолжаются работы по вывозу грунта и ила с освобожденного от воды аварийного участка шахты."Спасатели проводят непрерывный контроль обстановки на месте проведения работ, в том числе контроль газовой атмосферы и температуры, мониторинг поступления воды и пульпы на аварийный участок, проводятся работы по возведению водоупорных перемычек", — добавил представитель ведомства.Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.
https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html
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Вывоз грунта с места обрушения породы в руднике в Амурской области
Около трех тысяч кубометров грунта вывезено с места обрушения породы в руднике в Амурской области, сообщает МЧС и публикует видео. В экстренных службах РИА Новости рассказывали, что всего рудник завалило 9 тысячами кубометров горной породы.
2024-03-21T15:07
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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки
МЧС: на шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Установка повышенной мощности пробурила почти 90 метров, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться горняки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Первая разведывательная скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из 262 необходимых. Начинают бурение второй", — сказал собеседник агентства.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 по местному времени (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим ЧС. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кузбасса.
В министерстве добавили, что продолжаются работы по вывозу грунта и ила с освобожденного от воды аварийного участка шахты.
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
"Спасатели проводят непрерывный контроль обстановки на месте проведения работ, в том числе контроль газовой атмосферы и температуры, мониторинг поступления воды и пульпы на аварийный участок, проводятся работы по возведению водоупорных перемычек", — добавил представитель ведомства.
Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"