https://ria.ru/20240321/rudnik-1934712047.html

На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки

На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки - РИА Новости, 21.03.2024

На шахте "Пионер" пробурили 88 метров к месту, где могут находиться горняки

Установка повышенной мощности пробурила почти 90 метров, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:45

происшествия

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Установка повышенной мощности пробурила почти 90 метров, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться горняки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Первая разведывательная скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из 262 необходимых. Начинают бурение второй", — сказал собеседник агентства.В министерстве добавили, что продолжаются работы по вывозу грунта и ила с освобожденного от воды аварийного участка шахты."Спасатели проводят непрерывный контроль обстановки на месте проведения работ, в том числе контроль газовой атмосферы и температуры, мониторинг поступления воды и пульпы на аварийный участок, проводятся работы по возведению водоупорных перемычек", — добавил представитель ведомства.Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.

https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

амурская область

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Вывоз грунта с места обрушения породы в руднике в Амурской области Около трех тысяч кубометров грунта вывезено с места обрушения породы в руднике в Амурской области, сообщает МЧС и публикует видео. В экстренных службах РИА Новости рассказывали, что всего рудник завалило 9 тысячами кубометров горной породы. 2024-03-21T15:07 true PT0M42S

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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области