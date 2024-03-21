https://ria.ru/20240321/rudnik-1934645992.html
Третий мощный насос для откачки воды отправили на рудник в Приамурье
Третий мощный насос для откачки воды отправили на рудник в Приамурье - РИА Новости, 21.03.2024
Третий мощный насос для откачки воды отправили на рудник в Приамурье
Третий насос высокой производительности планируется доставить в субботу на рудник "Пионер" в Зейском районе Амурской области для откачки грунтовых вод,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:37
2024-03-21T11:37
2024-03-21T11:37
происшествия
амурская область
зейский район
новокузнецк
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Третий насос высокой производительности планируется доставить в субботу на рудник "Пионер" в Зейском районе Амурской области для откачки грунтовых вод, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что при помощи двух специальных насосов большой мощности из аварийного участка рудника уже откачали почти 1,3 тысячи кубических метров грунтовых вод. "В среду автотранспортом из Новокузнецка на рудник "Пионер" отправлена насосная установка повышенной производительности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что производительность этого насоса составляет порядка 750 кубических метров в час. Прибытие установки на место чрезвычайной ситуации ожидается 23 марта. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
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происшествия, амурская область, зейский район, новокузнецк, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Зейский район, Новокузнецк, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Третий мощный насос для откачки воды отправили на рудник в Приамурье
В Приамурье направили третий насос из Новокузнецка для откачки воды на руднике
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Третий насос высокой производительности планируется доставить в субботу на рудник "Пионер" в Зейском районе Амурской области для откачки грунтовых вод, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что при помощи двух специальных насосов большой мощности из аварийного участка рудника уже откачали почти 1,3 тысячи кубических метров грунтовых вод.
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
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"В среду автотранспортом из Новокузнецка на рудник "Пионер" отправлена насосная установка повышенной производительности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что производительность этого насоса составляет порядка 750 кубических метров в час. Прибытие установки на место чрезвычайной ситуации ожидается 23 марта.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза