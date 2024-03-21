https://ria.ru/20240321/rudnik-1934630578.html

Установке предстоит пробурить 263 метра для спасения горняков в Приамурье

Установке предстоит пробурить 263 метра для спасения горняков в Приамурье - РИА Новости, 21.03.2024

Установке предстоит пробурить 263 метра для спасения горняков в Приамурье

Буровой установке повышенной мощности предстоит пройти почти 263 метра, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где под... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:47

2024-03-21T10:47

2024-03-21T11:39

происшествия

благовещенск

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

кемеровская область

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Буровой установке повышенной мощности предстоит пройти почти 263 метра, чтобы пробить свод аварийного участка рудника "Пионер" в Амурской области, где под завалами находятся 13 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Буровой установке, доставленной с Маломуйского рудника, предстоит пройти до горной выработки 262,7 метра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по состоянию на 06.00 мск четверга, эта установка повышенной мощности уже пробурила разведочную скважину на глубину почти 14 метров. Собеседник добавил, что минувшей ночью из Благовещенска на место происшествия доставили еще одну буровую установку повышенной мощности АС-90. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

благовещенск

амурская область

кемеровская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, кемеровская область