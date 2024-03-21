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Несколько лет. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.03.2024
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09:14 21.03.2024 (обновлено: 11:28 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934607398.html
Несколько лет. В США сделали неожиданное заявление о России
Несколько лет. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.03.2024
Несколько лет. В США сделали неожиданное заявление о России
Россия восстановит свою армию намного быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине, передает The Wall Street Journal. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:14
2024-03-21T11:28
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия восстановит свою армию намного быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине, передает The Wall Street Journal."Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии", — пишет издание.Автор статьи полагает, что Европе потребуется не менее 20 лет для создания самодостаточной, не зависящей от США армии. Укрепление ее безопасности потребует увеличения расходов на оборону как раз в то время, когда многие европейские страны сокращают бюджет, чтобы справиться с огромными долгами и слабым экономическим ростом, сообщается в материале.Так, генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис, чьи слова приводит издание, заявил, что его стране для закупки боеприпасов, достаточных для борьбы с вторжением в течение нескольких недель, потребуется более пяти миллиардов долларов.По словам Эдварда Арнольда, научного сотрудника по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании, Европа даже не может рассматривать вопрос о том, как НАТО будет функционировать без поддержки со стороны США."На официальных заседаниях ничего не изменится. Но когда они пойдут пить кофе, они, вероятно, скажут: "Боже, что бы мы делали без американцев?" — считает эксперт.Европейские страны — члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в два процента ВВП, следует из исследования, проведенного институтом IFO для газеты Financial Times.На презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации 14 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону.
https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html
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в мире, европа, украина, сша, нато, йенс столтенберг
В мире, Европа, Украина, США, НАТО, Йенс Столтенберг
Несколько лет. В США сделали неожиданное заявление о России

WSJ: после СВО Россия восстановит свою армию гораздо быстрее Европы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия восстановит свою армию намного быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине, передает The Wall Street Journal.
"Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии", — пишет издание.
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Автор статьи полагает, что Европе потребуется не менее 20 лет для создания самодостаточной, не зависящей от США армии. Укрепление ее безопасности потребует увеличения расходов на оборону как раз в то время, когда многие европейские страны сокращают бюджет, чтобы справиться с огромными долгами и слабым экономическим ростом, сообщается в материале.
Так, генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис, чьи слова приводит издание, заявил, что его стране для закупки боеприпасов, достаточных для борьбы с вторжением в течение нескольких недель, потребуется более пяти миллиардов долларов.
По словам Эдварда Арнольда, научного сотрудника по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании, Европа даже не может рассматривать вопрос о том, как НАТО будет функционировать без поддержки со стороны США.
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"На официальных заседаниях ничего не изменится. Но когда они пойдут пить кофе, они, вероятно, скажут: "Боже, что бы мы делали без американцев?" — считает эксперт.
Европейские страны — члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в два процента ВВП, следует из исследования, проведенного институтом IFO для газеты Financial Times.
На презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации 14 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону.
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