https://ria.ru/20240321/proryv-1934592219.html

"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России

"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России - РИА Новости, 21.03.2024

"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России

Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии, заявил британский заявил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:10

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии, заявил британский заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.Ранее Путин на встрече с представителями своего выборного штаба сообщил, что российская армия ежедневно продвигается в зоне СВО и постепенно отказывается от активной обороны в пользу наступления. ВС России полностью владеют инициативой на Украине, отметил президент."Оно станет еще хуже, потому что Путин <...> сказал, что российская армия отходит от активной обороны. Похоже они переходят в более наступательную позу", — обратил внимание аналитик.По словам Меркуриса, за последние сутки стало появляться все больше новых сообщений, свидетельствующих о продвижении российской армии на Украине. В качестве ключевого участка постепенного наступления России эксперт назвал районы в центральной части Донбасса."Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы (России. — Прим. ред.) во многих местах", — заключил британский эксперт.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934382089.html

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины