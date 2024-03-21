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"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России - РИА Новости, 21.03.2024
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05:10 21.03.2024
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"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России
"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России - РИА Новости, 21.03.2024
"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России
Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии, заявил британский заявил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:10
2024-03-21T05:10
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии, заявил британский заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.Ранее Путин на встрече с представителями своего выборного штаба сообщил, что российская армия ежедневно продвигается в зоне СВО и постепенно отказывается от активной обороны в пользу наступления. ВС России полностью владеют инициативой на Украине, отметил президент."Оно станет еще хуже, потому что Путин &lt;...&gt; сказал, что российская армия отходит от активной обороны. Похоже они переходят в более наступательную позу", — обратил внимание аналитик.По словам Меркуриса, за последние сутки стало появляться все больше новых сообщений, свидетельствующих о продвижении российской армии на Украине. В качестве ключевого участка постепенного наступления России эксперт назвал районы в центральной части Донбасса."Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы (России. — Прим. ред.) во многих местах", — заключил британский эксперт.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934382089.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России

Аналитик Меркурис: Россия вот-вот прорвет фронт на нескольких участках

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ переносит снаряд для РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащий ВС РФ переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ переносит снаряд для РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии, заявил британский заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
Ранее Путин на встрече с представителями своего выборного штаба сообщил, что российская армия ежедневно продвигается в зоне СВО и постепенно отказывается от активной обороны в пользу наступления. ВС России полностью владеют инициативой на Украине, отметил президент.
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"Оно станет еще хуже, потому что Путин <...> сказал, что российская армия отходит от активной обороны. Похоже они переходят в более наступательную позу", — обратил внимание аналитик.
По словам Меркуриса, за последние сутки стало появляться все больше новых сообщений, свидетельствующих о продвижении российской армии на Украине. В качестве ключевого участка постепенного наступления России эксперт назвал районы в центральной части Донбасса.
«
"Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы (России. — Прим. ред.) во многих местах", — заключил британский эксперт.
В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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