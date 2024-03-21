https://ria.ru/20240321/proizvodstvo-1934742613.html

Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области

Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области - РИА Новости, 21.03.2024

Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:32

2024-03-21T16:32

2024-03-21T16:54

безопасность

нижегородская область

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934748492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a40c94ac96cb23c6c0dde62a6aac10d.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ. "Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра", – говорится в сообщении. Генеральный директор завода доложил Шойгу, что предприятие выполняет задание по гособоронзаказу "в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции".

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-03-21T16:32 true PT4M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, нижегородская область, россия, сергей шойгу