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Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области - РИА Новости, 21.03.2024
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16:32 21.03.2024 (обновлено: 16:54 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/proizvodstvo-1934742613.html
Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области
Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области - РИА Новости, 21.03.2024
Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:32
2024-03-21T16:54
безопасность
нижегородская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ. "Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра", – говорится в сообщении. Генеральный директор завода доложил Шойгу, что предприятие выполняет задание по гособоронзаказу "в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции".
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Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ.
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безопасность, нижегородская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Нижегородская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил производство авиационных бомб в Нижегородской области

Шойгу проверил производство авиационных бомб и снарядов в Нижегородской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ.
"Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра", – говорится в сообщении.
Генеральный директор завода доложил Шойгу, что предприятие выполняет задание по гособоронзаказу "в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции".
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