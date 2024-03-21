https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье - РИА Новости, 21.03.2024
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
Сохраняется угроза повторного прорыва горной породы и воды на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:18
2024-03-21T11:18
2024-03-21T11:52
происшествия
амурская область
кемеровская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сохраняется угроза повторного прорыва горной породы и воды на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС Николай Медведев."Ситуация остается сложной, но контролируемой. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды. Для этого определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте", — рассказал он.По словам Медведева, опытные горноспасатели разбирают завалы и откачивают воду для скорейшего доступа к пострадавшим."В работе находятся один буровой станок, который установлен на поверхности рудника, происходит монтаж второго бурового станка. Также доставляется буровой станок подземного бурения. <...> Прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения", — добавил гендиректор.Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Буровой установке повышенной мощности предстоит пройти почти 263 метра, чтобы пробить свод аварийного участка.Кроме того, спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области
Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК.
2024-03-21T11:18
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Вывоз грунта с места обрушения породы в руднике в Амурской области
Около трех тысяч кубометров грунта вывезено с места обрушения породы в руднике в Амурской области, сообщает МЧС и публикует видео. В экстренных службах РИА Новости рассказывали, что всего рудник завалило 9 тысячами кубометров горной породы.
2024-03-21T11:18
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происшествия, амурская область, кемеровская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Кемеровская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
МЧС: сохраняется опасность повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сохраняется угроза повторного прорыва горной породы и воды на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС Николай Медведев.
"Ситуация остается сложной, но контролируемой. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды. Для этого определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте", — рассказал он.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 по местному времени (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим ЧС. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кузбасса.
По словам Медведева, опытные горноспасатели разбирают завалы и откачивают воду для скорейшего доступа к пострадавшим.
"В работе находятся один буровой станок, который установлен на поверхности рудника, происходит монтаж второго бурового станка. Также доставляется буровой станок подземного бурения. <...> Прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения", — добавил гендиректор.
Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Буровой установке повышенной мощности предстоит пройти почти 263 метра, чтобы пробить свод аварийного участка.
Кроме того, спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"