https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html

МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье

МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье - РИА Новости, 21.03.2024

МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье

Сохраняется угроза повторного прорыва горной породы и воды на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:18

2024-03-21T11:18

2024-03-21T11:52

происшествия

амурская область

кемеровская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сохраняется угроза повторного прорыва горной породы и воды на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС Николай Медведев."Ситуация остается сложной, но контролируемой. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды. Для этого определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте", — рассказал он.По словам Медведева, опытные горноспасатели разбирают завалы и откачивают воду для скорейшего доступа к пострадавшим."В работе находятся один буровой станок, который установлен на поверхности рудника, происходит монтаж второго бурового станка. Также доставляется буровой станок подземного бурения. <...> Прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения", — добавил гендиректор.Как сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, масштаб обвала на руднике "Пионер" превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Буровой установке повышенной мощности предстоит пройти почти 263 метра, чтобы пробить свод аварийного участка.Кроме того, спасатели приступили к засыпке грунтом и скальными породами мест в руднике, откуда продолжает поступать горная масса.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

амурская область

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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК. 2024-03-21T11:18 true PT0M45S

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происшествия, амурская область, кемеровская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)