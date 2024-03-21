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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 украинских... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

херсонская область

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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область