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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 21.03.2024 (обновлено: 13:21 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/poteri-1934677379.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 украинских... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:19
2024-03-21T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
запорожская область
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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРаботиноБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская область
 
 
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