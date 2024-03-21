https://ria.ru/20240321/pioner-1934656813.html
На шахте "Пионер" пробурили 53 метра к месту, где могут находиться горняки
На шахте "Пионер" пробурили 53 метра к месту, где могут находиться горняки - РИА Новости, 21.03.2024
На шахте "Пионер" пробурили 53 метра к месту, где могут находиться горняки
Спасатели вывезли ещё 160 кубометров обваленного грунта в шахте "Пионер" в Амурской области и пробурили 53 метра к месту предполагаемого нахождения 13 горняков, РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:07
2024-03-21T12:07
2024-03-21T12:21
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели вывезли ещё 160 кубометров обваленного грунта в шахте "Пионер" в Амурской области и пробурили 53 метра к месту предполагаемого нахождения 13 горняков, сообщает МЧС РФ. "Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, идет обустройство перемычек для защиты от воды, бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки. На месте работают две буровые установки. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934156465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На шахте "Пионер" пробурили 53 метра к месту, где могут находиться горняки
МЧС пробурило 53-метровую скважину к 13 горнякам, застрявшим на шахте "Пионер"