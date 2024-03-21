https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза - РИА Новости, 21.03.2024

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Масштаб обвала на руднике "Пионер" в Приамурье превысил изначальную оценку почти в 22 раза, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:17

2024-03-21T10:17

2024-03-21T12:13

происшествия

амурская область

зейский район

чп на руднике "пионер" в амурской области

кемеровская область

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Масштаб обвала на руднике "Пионер" в Приамурье превысил изначальную оценку почти в 22 раза, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров", — сказал собеседник агентства.Изначально тот же представитель экстренных служб заявлял РИА Новости о завале в девять тысяч "кубов", из которых около трех тысяч удалось вывезти из рудника на поверхность. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области.В среду в правительстве Приамурья заявили, что специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков, чтобы установить связь с ними. Работы по вывозу горной породы ненадолго приостанавливали из-за поступления грунтовых вод.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

амурская область

зейский район

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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК. 2024-03-21T10:17 true PT0M45S

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