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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 21.03.2024 (обновлено: 20:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934738150.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:20
2024-03-21T20:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в селе Озеряновка. Представительство также сообщило, что украинские войска в 14.45 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. 21 марта 2024
Последствия обстрела села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. 21 марта 2024
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в селе Озеряновка.
Представительство также сообщило, что украинские войска в 14.45 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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