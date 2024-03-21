https://ria.ru/20240321/obstrel-1934738150.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:20

2024-03-21T16:20

2024-03-21T20:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в селе Озеряновка. Представительство также сообщило, что украинские войска в 14.45 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия