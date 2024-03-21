https://ria.ru/20240321/obstrel-1934696173.html

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку - РИА Новости, 21.03.2024

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:19

2024-03-21T14:19

2024-03-21T14:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 12.25 по указанному району Горловки также было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что сброшенный с украинского беспилотника боеприпас повредил высоковольтные линии электропередачи в горловском поселке Гольмовский. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, происшествия