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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.03.2024 (обновлено: 14:24 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934696173.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку
Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:19
2024-03-21T14:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 12.25 по указанному району Горловки также было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что сброшенный с украинского беспилотника боеприпас повредил высоковольтные линии электропередачи в горловском поселке Гольмовский. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

Представительство ДНР: украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

© Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. 21 марта 2024
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. 21 марта 2024
© Приходько РИК/Telegram
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. 21 марта 2024
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, в 12.25 по указанному району Горловки также было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что сброшенный с украинского беспилотника боеприпас повредил высоковольтные линии электропередачи в горловском поселке Гольмовский.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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