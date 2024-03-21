https://ria.ru/20240321/obstrel-1934654823.html

Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке

Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке - РИА Новости, 21.03.2024

Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке

Украинский беспилотный летательный аппарат в жилом массиве в Горловке в ДНР атаковал машину, развозившую продукты для учащихся дистанционного обучения, водитель РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:01

2024-03-21T12:01

2024-03-21T12:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат в жилом массиве в Горловке в ДНР атаковал машину, развозившую продукты для учащихся дистанционного обучения, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня при развозе продуктовых наборов для учащихся на дистанционном обучени в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) водитель заметил, летевший прямо в лобовое стекло, беспилотный летательный аппарат ВФУ, успел увернуться, не пострадал, часть машины и часть наборов повреждены", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия