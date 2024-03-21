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Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934654823.html
Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке
Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке - РИА Новости, 21.03.2024
Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке
Украинский беспилотный летательный аппарат в жилом массиве в Горловке в ДНР атаковал машину, развозившую продукты для учащихся дистанционного обучения, водитель РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:01
2024-03-21T12:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат в жилом массиве в Горловке в ДНР атаковал машину, развозившую продукты для учащихся дистанционного обучения, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня при развозе продуктовых наборов для учащихся на дистанционном обучени в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) водитель заметил, летевший прямо в лобовое стекло, беспилотный летательный аппарат ВФУ, успел увернуться, не пострадал, часть машины и часть наборов повреждены", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке

Мэр Приходько: украинский беспилотник атаковал машину с продуктами в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки украинского дрона в Горловке
Последствия атаки украинского дрона в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки украинского дрона в Горловке
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат в жилом массиве в Горловке в ДНР атаковал машину, развозившую продукты для учащихся дистанционного обучения, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Сегодня при развозе продуктовых наборов для учащихся на дистанционном обучени в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) водитель заметил, летевший прямо в лобовое стекло, беспилотный летательный аппарат ВФУ, успел увернуться, не пострадал, часть машины и часть наборов повреждены", - написал он.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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