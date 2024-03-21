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Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
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09:49 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934614285.html
Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области
Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области
Украинские войска дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:49
2024-03-21T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", - написал он. Кроме того, по его словам, накануне в Каховке в результате удара дрона возник пожар на автогазозаправочной станции. "Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших", - добавил губернатор.
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херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка, Происшествия
Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
Последствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", - написал он.
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
Последствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки Каховской центральной районной больницы со стороны ВСУ
Кроме того, по его словам, накануне в Каховке в результате удара дрона возник пожар на автогазозаправочной станции.
"Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоКаховкаПроисшествия
 
 
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