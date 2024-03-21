https://ria.ru/20240321/obstrel-1934614285.html

Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области

Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские войска атаковали больницу в Херсонской области

Украинские войска дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:49

2024-03-21T09:49

2024-03-21T09:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", - написал он. Кроме того, по его словам, накануне в Каховке в результате удара дрона возник пожар на автогазозаправочной станции. "Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , владимир сальдо, каховка, происшествия