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Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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Наука
 
18:23 21.03.2024 (обновлено: 18:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/naselenie-1934773520.html
Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, пишут СМИ
Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, пишут СМИ
Население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться впервые с пандемии чумы – "черной смерти" - в 14-м веке из-за резкого снижения показателей... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:23
2024-03-21T18:25
наука
земля
россия
европа
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться впервые с пандемии чумы – "черной смерти" - в 14-м веке из-за резкого снижения показателей рождаемости, сообщает газета Telegraph со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование рождаемости во всем мире. Газета напоминает, что в результате случившейся в 14-м веке пандемии чумы население Земли сократилось с 400 миллионов до 350 миллионов человек, при этом население Европы уменьшилось примерно на треть. Отмечается, что это единственный в истории период, когда было зафиксировано снижение численности населения планеты. "Мировое население, как ожидается, сократится впервые со времени "черной смерти" из-за резкого снижения показателей рождаемости", - пишет газета. Газета отмечает, что, для обеспечения роста численности населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на женщину, при этом в 2021 году мировой показатель рождаемости составил 2,23. Однако авторы статьи в Lancet указывают на стабильный тренд на снижение этого значения – если в 1950 году мировой показатель рождаемости составлял 4,84, то к 2050 он, по прогнозу, составит 1,83, а к 2100 году – 1,59. По данным Lancet, лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. В России, Великобритании и США показатели рождаемости в 2021 году составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. При этом в России показатель рождаемости, по прогнозу, к 2050 году снизится до 1,33, а к 2100 году - до 1,21. Директор отдела демографических наук Оксфордского университета Мелинда Миллс заявила газете, что с учетом трендов на уменьшение численности населения и его старение потребуется "реорганизация" ключевых элементов жизни общества. "Начиная c продовольственной безопасности… и заканчивая самой инфраструктурой стран. Структура населения влияет на такие составляющие инфраструктуры, как школы, жилье, транспорт, здравоохранение и пенсии", - заявила Миллс. Один из соавторов исследования, ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета Наталья Бхаттачарджи предупреждает о появлении в связи со снижением численности населения "конкуренции за мигрантов": "Глобальное признание проблем, связанных с миграцией… будет иметь еще более важное значение в условиях, когда будет существовать жесткая конкуренция за мигрантов для поддержания экономического роста", - приводятся слова Бхаттачарджи в аннотации к статье Lancet.
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
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земля, россия, европа, оксфордский университет, в мире
Наука, Земля, Россия, Европа, Оксфордский университет, В мире
Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, пишут СМИ

Telegraph: население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия

© iStock.com / hocus-focusВрач держит Землю в руках
Врач держит Землю в руках - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© iStock.com / hocus-focus
Врач держит Землю в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться впервые с пандемии чумы – "черной смерти" - в 14-м веке из-за резкого снижения показателей рождаемости, сообщает газета Telegraph со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование рождаемости во всем мире.
Газета напоминает, что в результате случившейся в 14-м веке пандемии чумы население Земли сократилось с 400 миллионов до 350 миллионов человек, при этом население Европы уменьшилось примерно на треть. Отмечается, что это единственный в истории период, когда было зафиксировано снижение численности населения планеты.
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"Мировое население, как ожидается, сократится впервые со времени "черной смерти" из-за резкого снижения показателей рождаемости", - пишет газета.
Газета отмечает, что, для обеспечения роста численности населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на женщину, при этом в 2021 году мировой показатель рождаемости составил 2,23. Однако авторы статьи в Lancet указывают на стабильный тренд на снижение этого значения – если в 1950 году мировой показатель рождаемости составлял 4,84, то к 2050 он, по прогнозу, составит 1,83, а к 2100 году – 1,59.
По данным Lancet, лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. В России, Великобритании и США показатели рождаемости в 2021 году составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. При этом в России показатель рождаемости, по прогнозу, к 2050 году снизится до 1,33, а к 2100 году - до 1,21.
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"Начиная c продовольственной безопасности… и заканчивая самой инфраструктурой стран. Структура населения влияет на такие составляющие инфраструктуры, как школы, жилье, транспорт, здравоохранение и пенсии", - заявила Миллс.
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Один из соавторов исследования, ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета Наталья Бхаттачарджи предупреждает о появлении в связи со снижением численности населения "конкуренции за мигрантов":
"Глобальное признание проблем, связанных с миграцией… будет иметь еще более важное значение в условиях, когда будет существовать жесткая конкуренция за мигрантов для поддержания экономического роста", - приводятся слова Бхаттачарджи в аннотации к статье Lancet.
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