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Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет - РИА Новости, 21.03.2024
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18:02 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/nakoplenie-1934766158.html
Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет
Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет - РИА Новости, 21.03.2024
Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет
Эксперты проанализировали спрос на накопительные счета среди пользователей и выяснили, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет, сообщает... РИА Новости, 21.03.2024
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос на накопительные счета среди пользователей и выяснили, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет, сообщает пресс-служба ВТБ. Женщины несколько чаще открывают накопительный счет, чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно.. Наибольшее число владельцев счета в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Свыше 17% пользователей, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет, говорится в сообщении. Согласно данным, чаще всего накопительный счет для сбережений выбирают жители Москвы и Московской области (более 436 тысяч счетов), а также Санкт-Петербурга (более 107 тысяч счетов). В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных счетов также вошли Свердловская и Иркутская области.
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втб, санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье), новости компаний - экономика
ВТБ, Санкт-Петербург, Москва, Московская область (Подмосковье), Новости компаний - Экономика

Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

© iStock.com / Inside Creative HouseЖенщина средних лет работает за ноутбуком
Женщина средних лет работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© iStock.com / Inside Creative House
Женщина средних лет работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос на накопительные счета среди пользователей и выяснили, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет, сообщает пресс-служба ВТБ.
Женщины несколько чаще открывают накопительный счет, чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно.. Наибольшее число владельцев счета в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Свыше 17% пользователей, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет, говорится в сообщении.
Согласно данным, чаще всего накопительный счет для сбережений выбирают жители Москвы и Московской области (более 436 тысяч счетов), а также Санкт-Петербурга (более 107 тысяч счетов). В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных счетов также вошли Свердловская и Иркутская области.
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ВТБСанкт-ПетербургМоскваМосковская область (Подмосковье)Новости компаний - Экономика
 
 
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