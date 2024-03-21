https://ria.ru/20240321/nakoplenie-1934766158.html

Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет - РИА Новости, 21.03.2024

Исследование: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

Эксперты проанализировали спрос на накопительные счета среди пользователей и выяснили, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет, сообщает... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:02

2024-03-21T18:02

2024-03-21T18:02

втб

санкт-петербург

москва

московская область (подмосковье)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Эксперты проанализировали спрос на накопительные счета среди пользователей и выяснили, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет, сообщает пресс-служба ВТБ. Женщины несколько чаще открывают накопительный счет, чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно.. Наибольшее число владельцев счета в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Свыше 17% пользователей, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет, говорится в сообщении. Согласно данным, чаще всего накопительный счет для сбережений выбирают жители Москвы и Московской области (более 436 тысяч счетов), а также Санкт-Петербурга (более 107 тысяч счетов). В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных счетов также вошли Свердловская и Иркутская области.

https://ria.ru/20240307/investory-1931776450.html

санкт-петербург

москва

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

втб, санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье), новости компаний - экономика