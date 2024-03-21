https://ria.ru/20240321/krasilnikov-1934601487.html

Посол Красильников: Зимбабве интересно разноплановое партнерство с Россией

Посол Красильников: Зимбабве интересно разноплановое партнерство с Россией - РИА Новости, 21.03.2024

Посол Красильников: Зимбабве интересно разноплановое партнерство с Россией

Зимбабве воспринимает Россию как стратегического партнера, Хараре настроен на развитие отношений с Москвой даже в условиях давления со стороны США, рассказал в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:00

2024-03-21T09:00

2024-03-21T09:03

интервью - авторы

интервью

зимбабве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934605085_0:103:854:583_1920x0_80_0_0_00bc2cb2f634d881e34504c28ba3c88e.jpg

Зимбабве воспринимает Россию как стратегического партнера, Хараре настроен на развитие отношений с Москвой даже в условиях давления со стороны США, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Николай Красильников. По его словам, у зимбабвийцев есть интерес не только к российским технологиям и инвестициям, но и к русскому языку и культуре.– Недавно власти Зимбабве выслали из страны сотрудников американского агентства USAID. Представитель президента страны тогда не исключил, что власти могут выслать и иностранных дипломатов. Как вы считаете, такое развитие событий реально?– Вы знаете, высылка американских и других западных дипломатов вполне возможна, если они будут заниматься противоправной деятельностью в нарушение Венской конвенции. Вместе с тем, руководство Зимбабве последовательно демонстрирует заинтересованность в восстановлении некогда тесных торгово-экономических отношений и с Великобританией, и со странами ЕС, и с США. И внешнеполитическим лозунгом президента Мнангагвы является заявление о том, что Зимбабве открыто для бизнеса и готово дружить и взаимодействовать со всеми другими участниками международных отношений и не заинтересовано во вражде с кем бы то ни было.Это не значит, что Хараре будет терпеть вмешательство во внутренние дела, как это было недавно с группой американок, аффилированных с Агентством по международному развитию, которых выдворили из Зимбабве.– Есть ли у посольства информация о том, что американские структуры ведут какую-то подрывную деятельность, чтобы навредить отношениям России и Зимбабве?– Россия воспринимается в Зимбабве как стратегический партнер наряду с Китаем. Зимбабвийцы очень дорожат отношениями дружбы, сотрудничества, солидарности, которые существуют между нашими народами, между нашими странами, и в Хараре не только не отказываются от намерения сотрудничать с Россией вопреки попыткам надавить на Зимбабве – попыткам, которые имеют место со стороны западных стран, в том числе американцев. Так вот, зимбабвийцы не только не отказываются от намерений сотрудничать, но и готовы наращивать взаимодействие, они заинтересованы в наших инвестициях, в наших технологиях. Открыты для партнерства.Американцы оказывают давление на Зимбабве, открыто призывая прекратить сотрудничество с нами, продолжая санкционный прессинг на Хараре и одновременно предлагая свое сотрудничество и свое партнерство. Например, совсем недавно, несмотря на введение нового пакета санкций, несмотря на эту историю с высылкой представителей Агентства по международному сотрудничеству, в Зимбабве побывала достаточно представительная делегация афроамериканских бизнесменов из Атланты. Они были очень хорошо приняты здесь, в Хараре, намечены планы по организации инвестиций на сумму в 500 миллионов долларов США. Американской стороной предусмотрено строительство в Зимбабве биотехнологического института.Вот это один из способов, которые американцы готовы использовать и заинтересованы в том, чтобы использовать, для оказания воздействия на Зимбабве, для продвижения своего влияния здесь. Если мы не будем занимать ниши в экономике Зимбабве, которые еще мы можем занять, то их займут американцы.– Говоря о нишах, которые может занять Россия. В прошлом году сообщалось об открытии второго крупнейшего в Африке южнее Сахары месторождения газа на территории Зимбабве, на севере страны. Были ли какие-то контакты с российской стороной, с российскими компаниями по, может быть, исследованию, разработке месторождения? Есть ли вообще интерес?– Интерес есть всегда. Но что касается этого месторождения, то это газовое месторождение Музарабани на севере страны, действительно, в провинции Центральный Машоналенд. Оно разрабатывается австралийской компанией Invictus Energy. Как вы понимаете, о взаимодействии с австралийцами речь не идет. А зимбабвийцы проявляют интерес к сотрудничеству с нами, в частности, в создании современной, то есть цифровой, геологической карты, базы геологических данных. С российской стороны по этой теме выступает компания "Росгео".– В смысле уже есть рабочие контакты?– Конечно, контакты осуществляются. Другое дело, что медленно.– Выражали ли власти Зимбабве интерес к приобретению российских автомобилей, спецтехники?– В ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в 2022 году в Хараре, российская сторона сообщила о готовности нашей компании КАМАЗ организовать поставку грузовых автомобилей и запчастей и обеспечить гарантийное сервисное обслуживание этой техники. Зимбабвийцы восприняли эту информацию и, как явствует из протокола заседания, запросили у российской стороны дополнительную информацию.– С тех пор никаких контактов по этой теме не было? Обсуждалась ли возможность сборки российских автомобилей, российской техники в Зимбабве? Когда-то такая тема поднималась, кажется, пару лет назад.– Мы рассчитываем на очередное заседание межправкомиссии, которое, надеюсь, состоится в этом году. Думаю, что вопрос о поставках российской техники, о ее сборке будет в повестке дня.– Представитель правящей партии Зимбабве сообщал, что Зимбабве предлагает России сотрудничество в области металлургии для экспорта на мировые рынки. Ведутся ли сейчас обсуждения по этому вопросу?– Эта тема была затронута во время визита в Хараре делегации Свердловской области в прошлом году. Хараре посетил министр международных и внешнеэкономических связей Ярин и заместитель министра промышленности и науки Зеленкин. И принимающая сторона в лице администрации провинции Мидлендс, в лице представителей правящей партии ЗАНУ-ПФ выражали заинтересованность в налаживании сотрудничества в этой отрасли. Конечно, российская делегация продемонстрировала возможности региона в черной, цветной металлургии, в других отраслях. Последовал визит достаточно представительной зимбабвийской делегации в Екатеринбург летом прошлого года на выставку "Иннопром". Там обсуждалась эта тема. Ну, к слову сказать, зимбабвийцы посещают "Иннопром" каждый год. У них есть приглашение участвовать в этой крупнейшей промышленной выставке и в текущем году.– То есть этот вопрос уже детально обсуждался компаниями?– Очевидно, в России в ходе проведения выставки "Иннопром" были представители российского бизнеса, представители правительства Свердловской области. Конечно, они взаимодействовали с зимбабвийцвами. Со стороны Хараре было, по-моему, три министра. Были представители зимбабвийского бизнеса. Так что вопросы обсуждаются. Я надеюсь, что рано или поздно это обсуждение приведет к началу реализации задуманного.– Но можно предположить, что эту тему тоже затронут на межправкомиссии, если состоится заседание?– Я уверен в том, что эта тема должна быть одной из основных.– Вы упомянули приезд делегации из Зимбабве в Россию, обсуждается ли визит, может быть, президента Зимбабве в нашу страну в ближайшее время?– В 2019 году президент Мнангагва провел официальный визит в Россию в январе. Далее он приезжал в нашу страну в октябре того же года на первый саммит Россия-Африка. В июле прошлого года президент Мнангагва возглавил представительную делегацию на втором саммите Россия-Африка. И, вы знаете, он последовательно выражает заинтересованность в посещении России. Конечно, президент Мнангагва – всегда желанный гость в нашей стране. Наши средства массовой информации непременно будут извещены своевременно о подготовке очередного визита.– А какие-то другие делегации из Зимбабве, их визиты в Россию не обсуждаются?– У нас очень интенсивный делегационный обмен. Обращаю ваше внимание на участие делегации Зимбабве в программе наблюдения за голосованием на выборах президента Российской Федерации. Во главе делегации, в которую вошли ряд известных зимбабвийских политиков, председатель избирательной комиссии Зимбабве Присцилла Чигумба. Только что опубликовано заявление наблюдателей из Зимбабве, в котором они дают высокую оценку организации голосования на выборах президента Российской Федерации. Ранее нашу страну посетила делегация правящей партии ЗАНУ-ПФ, которая приняла участие в форуме против современных практик неоколониализма, который был организован партией "Единая Россия". Зимбабвийцы поддержали эту инициативу. Планировала приехать на форум национальный председатель партии ЗАНУ-ПФ Мучингури-Кашири. В последний момент дела не позволили ей прибыть в Москву. Ее представлял секретарь партии по международным делам. Буквально сразу очень большая делегация зимбабвийских юношей и девушек прибыла в нашу страну и участвовала активно и, как я понимаю, ярко, в фестивале молодежи в Сочи.Сейчас мы прорабатываем вопрос организации визитов из Зимбабве в Россию и по другим линиям, в других сферах, в том числе в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий.– Расскажите, как выборы проходили в посольстве РФ в Зимбабве? Сколько сограждан проголосовало? Были какие-то инциденты?– Выборы прошли замечательно. У нас состоялось выездное голосование 15 марта в городе Булавайо, который расположен в 440 километрах от Хараре. И наши граждане, которые не могли 17 марта прибыть в столицу, с удовольствием проголосовали в Булавайо. Выборы в Зимбабве, на нашем избирательном участке и в другом городе, Булавайо, прошли на высокой политической ноте.– Недавно в Зимбабве было доставлено зерно и удобрения из России. Планируются ли новые поставки в ближайшем будущем?– Что касается планов организации поставок, то в прошлом году при содействии посольства и Минсельхоза России были установлены контакты между российскими компаниями Объединенная зерновая компания и "Деметра Трейдинг" с минсельхозом Зимбабве, с национальной организацией мукомолов и зерновым союзом. Они обсуждают возможность организации коммерческих поставок. Что касается пшеницы и удобрений, уже доставленных в Зимбабве, то они осуществлены на безвозмездной основе во исполнение инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина об оказании содействия странам Африки. Это решение касается и поставки удобрений, которое осуществлено группой компаний "Уралхим", "Уралкалий", и поставки пшеницы, о которой было объявлено на втором саммите Россия-Африка.И то, и другое чрезвычайно актуально для Зимбабве, в условиях засухи и очевидного дефицита сельхозпродуктов в ближайшее время, несмотря на то, что у страны были хорошие урожаи в последние годы и созданы стратегические резервы. Но российская поддержка воспринята зимбабвийцами как чрезвычайно важная, актуальная помощь и содействие. Именно с учетом засухи и надвигающихся проблем в плане обеспечения населения продовольствием.– На ваш взгляд, в какой еще помощи от России заинтересована зимбабвийская сторона?– Зимбабвийцы заинтересованы в наших инвестициях, в наших технологиях в различных сферах социально-экономического развития. Они очень заинтересованы в нашем бизнесе. В прошлом году зимбабвийское государственное агентство по продвижению внешней торговли выступило с инициативой организовать в Зимбабве бизнес-форум двусторонний с участием российских компаний, которые работают в различных областях. Посольство предложило Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Российскому экспортному центру рассмотреть возможность организации этого бизнес-форума на полях крупнейшей в Зимбабве промышленной и торговой выставки ZITF, которая проводится в городе Булавайо каждый год. В этом году она пройдет 23-27 апреля. Я использую это интервью для того, чтобы через вас призвать российские компании, российский средний бизнес, малый бизнес обратить внимание на это мероприятие, обратиться в Минпромторг России, который курирует работу торгового представителя России в ЮАР, аккредитованного в Зимбабве, обратиться в Минэкономразвития России, которое занимается организацией заседания межправкомиссии. Обратиться в РЭЦ с тем, чтобы проработать вопросы участия в организации этого бизнес-форума, либо посещения и участия конкретно в этой выставке ZITF, Zimbabwe International Trade Fair. Это самая крупная зимбабвийская выставка и одна из крупнейших на юге Африки.– Есть ли в планах открыть центр русской культуры в Зимбабве?– Мы заинтересованы в открытии такого центра, несмотря на то, что в соседней стране, Замбии, уже давно работает Центр российской науки и культуры по линии Россотрудничества. Работает на региональной основе. Его работы явно не хватает для Зимбабве. И, конечно, здесь востребовано открытие подобного заведения. В качестве основы для начала работы такого учреждения можно было бы рассматривать центр изучения русского языка.Университет Зимбабве в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом прорабатывает вопрос открытия центра русского языка в Хараре, где преподавание мог бы проводить преподаватель, командированный из России. Сейчас курсы русского языка функционируют онлайн. В принципе готовы для того, чтобы приехал сотрудник Санкт-Петербургского университета в Хараре и начал работу здесь по организации преподавания русского языка на базе такого центра можно было бы организовать и учреждение, которое бы занималось более широким продвижением нашей культуры, нашего образования, информации о России.– То есть в Зимбабве есть серьезный интерес к русскому языку, к русской культуре?– Интерес повышенный, да.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886429746.html

https://ria.ru/20240304/afrika-1930958713.html

https://ria.ru/20240116/rets-1921679910.html

https://ria.ru/20240304/studenty-1930963586.html

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, зимбабве