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Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения - РИА Новости, 20.03.2024
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12:21 20.03.2024 (обновлено: 13:31 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934435465.html
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения - РИА Новости, 20.03.2024
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:21
2024-03-20T13:31
экономика
зимбабве
россия
африка
владимир путин
уралхим
оон
объединенная зерновая компания
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ХАРАРЕ, 20 мар — РИА Новости. Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной церемонии.&quot;Двадцать пять тысяч тонн пшеницы доставлены в депо &quot;Аспиндейл&quot; совместными усилиями Минсельхоза России, Объединенной зерновой компании, властей Республики Мозамбик, министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве, Совета по маркетингу зерна. Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030&quot;, — сказал дипломат.Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство продолжать поддерживать нуждающиеся страны и регионы, делать все возможное для предотвращения глобального продовольственного кризиса через участие в создании справедливой системы распределения ресурсов.Передача зерна показала большой потенциал совместных усилий в координации с Всемирной продовольственной программой ООН по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.На это же нацелена и поставка 23 тысяч тонн калийных и комплексных удобрений, продолжил Красильников.&quot;Поставка организована совместными усилиями крупнейшего производителя удобрений в России, &quot;Уралхима&quot; и Всемирной продовольственной программой ООН&quot;, — сказал он.Посол пояснил, что агентство ООН зафрахтовало судно для доставки удобрений из Европы в Мозамбик, откуда их перевезли автотранспортом в Зимбабве. "Уралхим" предоставил удобрения и покрыл транспортные расходы.На сегодняшний день компания бесплатно передала в Африку более 134 тысяч тонн удобрений, уточнил Красильников.
https://ria.ru/20240315/kontrakt-1933395802.html
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экономика, зимбабве, россия, африка, владимир путин, уралхим, оон, объединенная зерновая компания
Экономика, Зимбабве, Россия, Африка, Владимир Путин, Уралхим, ООН, Объединенная зерновая компания
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения

Россия передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница, собранная на полях
Пшеница, собранная на полях - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пшеница, собранная на полях. Архивное фото
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ХАРАРЕ, 20 мар — РИА Новости. Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной церемонии.
«

"Двадцать пять тысяч тонн пшеницы доставлены в депо "Аспиндейл" совместными усилиями Минсельхоза России, Объединенной зерновой компании, властей Республики Мозамбик, министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве, Совета по маркетингу зерна. Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030", — сказал дипломат.

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Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство продолжать поддерживать нуждающиеся страны и регионы, делать все возможное для предотвращения глобального продовольственного кризиса через участие в создании справедливой системы распределения ресурсов.

В августе 2023 года Владимир Путин в обращении к участникам делового форума БРИКС сообщил, что Россия решила безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, оплатив и доставку.

Передача зерна показала большой потенциал совместных усилий в координации с Всемирной продовольственной программой ООН по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.
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На это же нацелена и поставка 23 тысяч тонн калийных и комплексных удобрений, продолжил Красильников.
«

"Поставка организована совместными усилиями крупнейшего производителя удобрений в России, "Уралхима" и Всемирной продовольственной программой ООН", — сказал он.

Посол пояснил, что агентство ООН зафрахтовало судно для доставки удобрений из Европы в Мозамбик, откуда их перевезли автотранспортом в Зимбабве. "Уралхим" предоставил удобрения и покрыл транспортные расходы.
На сегодняшний день компания бесплатно передала в Африку более 134 тысяч тонн удобрений, уточнил Красильников.
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ЭкономикаЗимбабвеРоссияАфрикаВладимир ПутинУралхимООНОбъединенная зерновая компания
 
 
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