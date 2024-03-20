https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934435465.html
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения - РИА Новости, 20.03.2024
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:21
2024-03-20T12:21
2024-03-20T13:31
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ХАРАРЕ, 20 мар — РИА Новости. Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной церемонии."Двадцать пять тысяч тонн пшеницы доставлены в депо "Аспиндейл" совместными усилиями Минсельхоза России, Объединенной зерновой компании, властей Республики Мозамбик, министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве, Совета по маркетингу зерна. Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030", — сказал дипломат.Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство продолжать поддерживать нуждающиеся страны и регионы, делать все возможное для предотвращения глобального продовольственного кризиса через участие в создании справедливой системы распределения ресурсов.Передача зерна показала большой потенциал совместных усилий в координации с Всемирной продовольственной программой ООН по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.На это же нацелена и поставка 23 тысяч тонн калийных и комплексных удобрений, продолжил Красильников."Поставка организована совместными усилиями крупнейшего производителя удобрений в России, "Уралхима" и Всемирной продовольственной программой ООН", — сказал он.Посол пояснил, что агентство ООН зафрахтовало судно для доставки удобрений из Европы в Мозамбик, откуда их перевезли автотранспортом в Зимбабве. "Уралхим" предоставил удобрения и покрыл транспортные расходы.На сегодняшний день компания бесплатно передала в Африку более 134 тысяч тонн удобрений, уточнил Красильников.
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https://ria.ru/20240216/pshenitsa-1927708165.html
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экономика, зимбабве, россия, африка, владимир путин, уралхим, оон, объединенная зерновая компания
Экономика, Зимбабве, Россия, Африка, Владимир Путин, Уралхим, ООН, Объединенная зерновая компания
Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
Россия передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений