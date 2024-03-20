https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934435465.html

Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения

Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения - РИА Новости, 20.03.2024

Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения

Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

2024-03-20T13:31

экономика

зимбабве

россия

африка

владимир путин

уралхим

оон

объединенная зерновая компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/43/1498714374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7e6b73df36bdbb50f13dd58c1c2946.jpg

ХАРАРЕ, 20 мар — РИА Новости. Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, сообщил российский посол в Хараре Николай Красильников на официальной церемонии."Двадцать пять тысяч тонн пшеницы доставлены в депо "Аспиндейл" совместными усилиями Минсельхоза России, Объединенной зерновой компании, властей Республики Мозамбик, министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Зимбабве, Совета по маркетингу зерна. Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030", — сказал дипломат.Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство продолжать поддерживать нуждающиеся страны и регионы, делать все возможное для предотвращения глобального продовольственного кризиса через участие в создании справедливой системы распределения ресурсов.Передача зерна показала большой потенциал совместных усилий в координации с Всемирной продовольственной программой ООН по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.На это же нацелена и поставка 23 тысяч тонн калийных и комплексных удобрений, продолжил Красильников."Поставка организована совместными усилиями крупнейшего производителя удобрений в России, "Уралхима" и Всемирной продовольственной программой ООН", — сказал он.Посол пояснил, что агентство ООН зафрахтовало судно для доставки удобрений из Европы в Мозамбик, откуда их перевезли автотранспортом в Зимбабве. "Уралхим" предоставил удобрения и покрыл транспортные расходы.На сегодняшний день компания бесплатно передала в Африку более 134 тысяч тонн удобрений, уточнил Красильников.

https://ria.ru/20240315/kontrakt-1933395802.html

https://ria.ru/20240216/pshenitsa-1927708165.html

https://ria.ru/20240221/pshenitsa-1928610681.html

зимбабве

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, зимбабве, россия, африка, владимир путин, уралхим, оон, объединенная зерновая компания