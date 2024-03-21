https://ria.ru/20240321/kompensatsiya-1934721945.html

Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана

Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана - РИА Новости, 21.03.2024

Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана

Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:36

2024-03-21T15:36

2024-03-21T19:06

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ноябре 2023 года в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов."Направим сегодня региону на эти цели около 3 миллиардов 260 миллионов рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Как уточнил Мишустин, стихия тогда затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам была выплачена единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости."Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – пояснил премьер.Также правительство выделило из своего резервного фонда порядка 430 миллионов рублей Минстрою России на софинансирование расходов Забайкальского края по оказанию социальной поддержки жителям региона, чьи дома пострадали во время паводков 2021 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Из этих средств почти 409 миллионов заложено на выплаты для приобретения или строительства нового жилья, еще около 21 миллиона - для капремонта поврежденных жилых помещений.

https://ria.ru/20240321/fevral-1934683168.html

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россия, михаил мишустин, экономика