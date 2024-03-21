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Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана - РИА Новости, 21.03.2024
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана
Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:36
2024-03-21T15:36
2024-03-21T19:06
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ноябре 2023 года в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов."Направим сегодня региону на эти цели около 3 миллиардов 260 миллионов рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Как уточнил Мишустин, стихия тогда затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам была выплачена единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости."Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – пояснил премьер.Также правительство выделило из своего резервного фонда порядка 430 миллионов рублей Минстрою России на софинансирование расходов Забайкальского края по оказанию социальной поддержки жителям региона, чьи дома пострадали во время паводков 2021 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Из этих средств почти 409 миллионов заложено на выплаты для приобретения или строительства нового жилья, еще около 21 миллиона - для капремонта поврежденных жилых помещений.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана
Мишустин: Крым получит 3,3 млрд руб на компенсацию помощи пострадавшим от шторма
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ноябре 2023 года в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов.
Последствия мощного шторма в Крыму
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
1 из 8
По последним данным, погиб один человек.
2 из 8
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
3 из 8
Без света остаются почти 400 тысяч жителей.
5 из 8
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
6 из 8
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
7 из 8
В регионе создали оперативный штаб.
8 из 8
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
1 из 8
По последним данным, погиб один человек.
2 из 8
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
3 из 8
Без света остаются почти 400 тысяч жителей.
5 из 8
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
6 из 8
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
7 из 8
В регионе создали оперативный штаб.
8 из 8
"Направим сегодня региону на эти цели около 3 миллиардов 260 миллионов рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Как уточнил Мишустин, стихия тогда затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам была выплачена единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.
"Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – пояснил премьер.
Также правительство выделило из своего резервного фонда порядка 430 миллионов рублей Минстрою России на софинансирование расходов Забайкальского края по оказанию социальной поддержки жителям региона, чьи дома пострадали во время паводков 2021 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Из этих средств почти 409 миллионов заложено на выплаты для приобретения или строительства нового жилья, еще около 21 миллиона - для капремонта поврежденных жилых помещений.
В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом