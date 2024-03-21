Рейтинг@Mail.ru
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.03.2024 (обновлено: 19:06 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kompensatsiya-1934721945.html
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана - РИА Новости, 21.03.2024
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана
Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:36
2024-03-21T19:06
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912856238_0:287:3072:2014_1920x0_80_0_0_9324bf9da7852cafca67134dac6fa271.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ноябре 2023 года в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов."Направим сегодня региону на эти цели около 3 миллиардов 260 миллионов рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Как уточнил Мишустин, стихия тогда затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам была выплачена единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости."Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – пояснил премьер.Также правительство выделило из своего резервного фонда порядка 430 миллионов рублей Минстрою России на софинансирование расходов Забайкальского края по оказанию социальной поддержки жителям региона, чьи дома пострадали во время паводков 2021 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Из этих средств почти 409 миллионов заложено на выплаты для приобретения или строительства нового жилья, еще около 21 миллиона - для капремонта поврежденных жилых помещений.
https://ria.ru/20240321/fevral-1934683168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912856238_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a0385e9a3611ee998f950a8f9b781b02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Крым получит средства на компенсацию поддержки пострадавших от урагана

Мишустин: Крым получит 3,3 млрд руб на компенсацию помощи пострадавшим от шторма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Последствия стихийного бедствия в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство компенсирует затраты Крыма на оказание помощи гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года, на эти цели будет направлено около 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ноябре 2023 года в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Направим сегодня региону на эти цели около 3 миллиардов 260 миллионов рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Как уточнил Мишустин, стихия тогда затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам была выплачена единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.
"Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – пояснил премьер.
Также правительство выделило из своего резервного фонда порядка 430 миллионов рублей Минстрою России на софинансирование расходов Забайкальского края по оказанию социальной поддержки жителям региона, чьи дома пострадали во время паводков 2021 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Из этих средств почти 409 миллионов заложено на выплаты для приобретения или строительства нового жилья, еще около 21 миллиона - для капремонта поврежденных жилых помещений.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом
Вчера, 13:40
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала