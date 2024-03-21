https://ria.ru/20240321/kan-1934594871.html

Смерть "крабового короля" подтвердили в Британии, заявил адвокат

Смерть "крабового короля" подтвердили в Британии, заявил адвокат - РИА Новости, 21.03.2024

Смерть "крабового короля" подтвердили в Британии, заявил адвокат

Представитель одного из ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей заявил в суде, что факт... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:53

2024-03-21T05:53

2024-03-21T07:34

происшествия

дальний восток

великобритания

олег кан

генеральная прокуратура рф

федеральная нотариальная палата

южно-сахалинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd65c70e0bda9fe8c38e8f4790211df3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Представитель одного из ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей заявил в суде, что факт смерти "крабового короля" Олега Кана подтвержден в Великобритании, и попросил истребовать соответствующую справку, передает корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда. На заседании во вторник представитель ответчиков заявил, ссылаясь на сайт Федеральной нотариальной палаты, что обнаружена информация о смерти Кана 14 февраля 2023 года. По запросу РИА Новости сайт действительно выводит следующую информацию: Олег Кымхакович Кан скончался 14 февраля прошлого года, что зафиксировано открытием наследственного дела в Южно-Сахалинске. Представитель Генпрокуратуры позже назвал данные о смерти ответчика инстенировкой. Он заявил, что записей в ЗАГСе о смерти бизнесмена нет, идентичные справки были получены в Сахалинской области и Петербурге. "У нас ходатайство об истребовании доказательств из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксировано и выдано свидетельство о смерти Кана... Просим истребовать документы в порядке судебного запроса напрямую для того, чтобы подтвердить факт смерти, потому что факт смерти имеет существенное значение для данного спора", - заявил представитель одного из ответчиков.В перерыве озвучивший это ходатайство Олег Суханов, представляющий в суде ответчика Марину Тен (сестру Олега Кана), сообщил РИА Новости, что им была получена нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Кана."Я связался с моим доверителем (Тен - ред.), у нее, оказывается, свидетельство было.... у меня нотариально заверенная апостилированная копия", - заявил адвокат, добавив, что в суд он её передал накануне днем.Защита Кана решила не комментировать риа нОВОСТИ сообщения о его смерти, отметив лишь, что рассчитывает на его оправдание в суде. До этого информация о смерти Кана уже появлялась в СМИ, но защита ее опровергала, называя вбросами. Иск на 358,7 миллиарда рублей подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе известным коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге. По данным Генпрокуратуры, они задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, в частности, числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранительных органов, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Олег Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В настоящий момент он в розыске.

https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797294.html

https://ria.ru/20231220/les-1917076972.html

дальний восток

великобритания

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальний восток, великобритания, олег кан, генеральная прокуратура рф, федеральная нотариальная палата, южно-сахалинск