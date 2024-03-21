https://ria.ru/20240321/ispytaniya-1934819281.html

В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника

В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024

В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника

Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:33

2024-03-21T23:33

2024-03-21T23:33

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН) в своем Telegram-канале. Уточняется, что делегация КЦПН во главе с руководителем Центра Александром Любимовым посетила 18-19 марта слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА в Великом Новгороде. Его организовал научно-производственный центр "Ушкуйник". В работе приняли участие представители 14 компаний-разработчиков средств подавления и обнаружения беспилотников, а также представители правительства области во главе с губернатором Андреем Никитиным, Новгородского государственного университета, Росгвардии, волонтерских и общественных организаций. Обсуждались вопросы актуальных моделей угроз, масштабирование производства, доступность ресурсов для разработчиков и производителей РЭБ. Второй день слета прошел на испытательном полигоне в Новгородской области. "В ходе практической части мероприятия были проведены испытания системы дальней связи. При этом оборудование поднималось на аэростате. Были проведены демонстрационные испытания нескольких видов локаторов-обнаружителей БПЛА. Также прошли испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед". Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV-дрона-охотника", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никитин подчеркнул приоритетность данного проекта для региона.

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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безопасность, новгородская область, великий новгород, новгородский государственный университет