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В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024
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Новое оружие России
 
23:33 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ispytaniya-1934819281.html
В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника
В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024
В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника
Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:33
2024-03-21T23:33
новое оружие россии
безопасность
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН) в своем Telegram-канале. Уточняется, что делегация КЦПН во главе с руководителем Центра Александром Любимовым посетила 18-19 марта слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА в Великом Новгороде. Его организовал научно-производственный центр "Ушкуйник". В работе приняли участие представители 14 компаний-разработчиков средств подавления и обнаружения беспилотников, а также представители правительства области во главе с губернатором Андреем Никитиным, Новгородского государственного университета, Росгвардии, волонтерских и общественных организаций. Обсуждались вопросы актуальных моделей угроз, масштабирование производства, доступность ресурсов для разработчиков и производителей РЭБ. Второй день слета прошел на испытательном полигоне в Новгородской области. "В ходе практической части мероприятия были проведены испытания системы дальней связи. При этом оборудование поднималось на аэростате. Были проведены демонстрационные испытания нескольких видов локаторов-обнаружителей БПЛА. Также прошли испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед". Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV-дрона-охотника", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никитин подчеркнул приоритетность данного проекта для региона.
https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html
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безопасность, новгородская область, великий новгород, новгородский государственный университет
Новое оружие России, Безопасность, Новгородская область, Великий Новгород, Новгородский государственный университет
В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника

В Новгородской области прошли испытания новой модификации ударного беспилотника

© Фото : КБ "Око"/ВКонтактеДрон-камикадзе "Привет-82"
Дрон-камикадзе Привет-82 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : КБ "Око"/ВКонтакте
Дрон-камикадзе "Привет-82". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что делегация КЦПН во главе с руководителем Центра Александром Любимовым посетила 18-19 марта слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА в Великом Новгороде. Его организовал научно-производственный центр "Ушкуйник". В работе приняли участие представители 14 компаний-разработчиков средств подавления и обнаружения беспилотников, а также представители правительства области во главе с губернатором Андреем Никитиным, Новгородского государственного университета, Росгвардии, волонтерских и общественных организаций.
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Обсуждались вопросы актуальных моделей угроз, масштабирование производства, доступность ресурсов для разработчиков и производителей РЭБ. Второй день слета прошел на испытательном полигоне в Новгородской области.
"В ходе практической части мероприятия были проведены испытания системы дальней связи. При этом оборудование поднималось на аэростате. Были проведены демонстрационные испытания нескольких видов локаторов-обнаружителей БПЛА. Также прошли испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед". Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV-дрона-охотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Никитин подчеркнул приоритетность данного проекта для региона.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Новое оружие РоссииБезопасностьНовгородская областьВеликий НовгородНовгородский государственный университет
 
 
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