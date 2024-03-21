https://ria.ru/20240321/instsenirovka-1934590478.html

Генпрокуратура назвала данные о смерти "крабового короля" инсценировкой

Генпрокуратура назвала данные о смерти "крабового короля" инсценировкой - РИА Новости, 21.03.2024

Генпрокуратура назвала данные о смерти "крабового короля" инсценировкой

Представитель Генпрокуратуры назвал инсценировкой информацию о смерти "крабового короля" Олега Кана, о которой во вторник заявил представитель ответчиков по... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T04:12

2024-03-21T04:12

2024-03-21T07:19

происшествия

дальний восток

россия

южно-сахалинск

олег кан

генеральная прокуратура рф

федеральная нотариальная палата

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры назвал инсценировкой информацию о смерти "крабового короля" Олега Кана, о которой во вторник заявил представитель ответчиков по резонансному иску ГП к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда. На предыдущем заседании во вторник представитель ответчиков заявил, ссылаясь на сайт Федеральной нотариальной палаты России, что обнаружена информация о смерти ответчика Кана 14 февраля 2023 года. Представитель Генпрокуратуры, в свою очередь, скептически отнесся к этой информации и подчеркнул, что ведомство "ставит ее под сомнение". Он отметил, что в "ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер,... нет". По запросу РИА Новости сайт действительно вывел следующую информацию: Олег Кымхакович Кан умер 14 февраля прошлого года, что зафиксировано открытием наследственного дела в Южно-Сахалинске (нотариус — Людмила Семенец). В четверг представитель Генпрокуратуры озвучил информацию о том, что записей в ЗАГСе о смерти бизнесмена нет. "Просим приобщить к материалам дела копии, полученные органами прокуратуры на запросы относительно факта смерти господина Кана Олега Кымхаковича... Единственным подтверждением юридически значимого факта в данном конкретном случае - факта смерти - является запись в актах гражданского состояния... В отсутствии соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку", - заявил представитель ГП. Он добавил, что идентичные справки были получены из двух ЗАГСов - Сахалинской области и Санкт-Петербурга, уточнив, что родственники Кана также не обращались в ЗАГС по факту его смерти.Защита "крабового короля" Олега Кана решила не комментировать сообщения о его смерти, отметив лишь, что рассчитывает на его оправдание в суде, заявлял РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. До этого информация о смерти Кана уже появлялась в СМИ, но защита ее опровергала, называя вбросами. Иск на 358,7 миллиарда рублей подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе известным коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге. По данным Генпрокуратуры, они задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, в частности, числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранительных органов, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Олег Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В настоящий момент он в розыске.

https://ria.ru/20240311/kontrabanda-1932215717.html

https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

https://ria.ru/20240310/olen-1932112544.html

дальний восток

россия

южно-сахалинск

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происшествия, дальний восток, россия, южно-сахалинск, олег кан, генеральная прокуратура рф, федеральная нотариальная палата