https://ria.ru/20240321/informtsentry-1934764164.html

Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12

Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12 - РИА Новости, 21.03.2024

Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12

Четыре туристических информационных центра (ТИЦ) Нижегородской области появятся на региональном участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток" (Москва –... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:54

2024-03-21T17:54

2024-03-21T17:54

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

москва

нижний новгород

российские автомобильные дороги

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Четыре туристических информационных центра (ТИЦ) Нижегородской области появятся на региональном участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток" (Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург), сообщает пресс-служба правительства региона. ТИЦ откроют на территории многофункциональных зон сервиса около съездов к популярным туристическим точкам региона – Выксе, Арзамасу, селу Ичалки и Большому Болдино. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работа по открытию ТИЦ будет проводиться Агентством гостеприимства Нижегородской области совместно с компанией "Автодор – Девелопмент" (дочерним обществом госкомпании "Российские автомобильные дороги"). Двустороннее соглашение об этом было подписано 20 марта на стенде Нижегородской области в рамках 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. "Наши туристические информационные центры станут частью многофункциональных зон сервиса. Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы. Гости смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, заказать экскурсии", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что работа ТИЦ будет содействовать продвижению имиджа Нижегородской области как крупного туристического, культурного и выставочного центра. "Туристический поток в Нижегородскую область стабильно растет. Это следствие нашего развития в самых разных сферах, в том числе и в части дорожной инфраструктуры. Открытие таких информационных точек – помощь всей индустрии туризма региона в продвижении ее продуктов и услуг. Это в полной мере соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по повышению доступности туристских продуктов", – подчеркнул Никитин. В свою очередь генеральный директор "Автодор – Девелопмент" Анастасия Козлова отметила, что "туристические информационные центры очень важны, потому что позволяют превратить каждого пользователя автомобильной дороги в туриста, заинтересовать, вдохновить на путешествия". Протяженность регионального участка М-12 "Восток" составляет около 280 километров, в этой зоне находится восемь муниципальных образований, в которых проживают более 270 тысяч человек. На участке М-12 "Восток", проходящем через Нижегородскую область, располагаются четыре "зеркальные" многофункциональные зоны сервиса.

https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html

https://ria.ru/20231229/metrostroiteli-1918947131.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

глеб никитин, нижегородская область, москва, нижний новгород, российские автомобильные дороги