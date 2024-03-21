https://ria.ru/20240321/informtsentry-1934764164.html
Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12
Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12 - РИА Новости, 21.03.2024
Четыре нижегородских туристических информцентра появятся на трассе М-12
Четыре туристических информационных центра (ТИЦ) Нижегородской области появятся на региональном участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток" (Москва –... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:54
2024-03-21T17:54
2024-03-21T17:54
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
москва
нижний новгород
российские автомобильные дороги
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Четыре туристических информационных центра (ТИЦ) Нижегородской области появятся на региональном участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток" (Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург), сообщает пресс-служба правительства региона. ТИЦ откроют на территории многофункциональных зон сервиса около съездов к популярным туристическим точкам региона – Выксе, Арзамасу, селу Ичалки и Большому Болдино. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работа по открытию ТИЦ будет проводиться Агентством гостеприимства Нижегородской области совместно с компанией "Автодор – Девелопмент" (дочерним обществом госкомпании "Российские автомобильные дороги"). Двустороннее соглашение об этом было подписано 20 марта на стенде Нижегородской области в рамках 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. "Наши туристические информационные центры станут частью многофункциональных зон сервиса. Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы. Гости смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, заказать экскурсии", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что работа ТИЦ будет содействовать продвижению имиджа Нижегородской области как крупного туристического, культурного и выставочного центра. "Туристический поток в Нижегородскую область стабильно растет. Это следствие нашего развития в самых разных сферах, в том числе и в части дорожной инфраструктуры. Открытие таких информационных точек – помощь всей индустрии туризма региона в продвижении ее продуктов и услуг. Это в полной мере соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по повышению доступности туристских продуктов", – подчеркнул Никитин. В свою очередь генеральный директор "Автодор – Девелопмент" Анастасия Козлова отметила, что "туристические информационные центры очень важны, потому что позволяют превратить каждого пользователя автомобильной дороги в туриста, заинтересовать, вдохновить на путешествия". Протяженность регионального участка М-12 "Восток" составляет около 280 километров, в этой зоне находится восемь муниципальных образований, в которых проживают более 270 тысяч человек. На участке М-12 "Восток", проходящем через Нижегородскую область, располагаются четыре "зеркальные" многофункциональные зоны сервиса.
https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html
https://ria.ru/20231229/metrostroiteli-1918947131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижегородская область, москва, нижний новгород, российские автомобильные дороги
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Москва, Нижний Новгород, Российские автомобильные дороги
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Четыре туристических информационных центра (ТИЦ) Нижегородской области появятся на региональном участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток" (Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург), сообщает пресс-служба правительства региона.
ТИЦ откроют на территории многофункциональных зон сервиса около съездов к популярным туристическим точкам региона – Выксе
, Арзамасу
, селу Ичалки и Большому Болдино.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, работа по открытию ТИЦ будет проводиться Агентством гостеприимства Нижегородской области совместно с компанией "Автодор – Девелопмент" (дочерним обществом госкомпании "Российские автомобильные дороги
"). Двустороннее соглашение об этом было подписано 20 марта на стенде Нижегородской области в рамках 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.
"Наши туристические информационные центры станут частью многофункциональных зон сервиса. Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы. Гости смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, заказать экскурсии", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Глава региона отметил, что работа ТИЦ будет содействовать продвижению имиджа Нижегородской области как крупного туристического, культурного и выставочного центра.
"Туристический поток в Нижегородскую область стабильно растет. Это следствие нашего развития в самых разных сферах, в том числе и в части дорожной инфраструктуры. Открытие таких информационных точек – помощь всей индустрии туризма региона в продвижении ее продуктов и услуг. Это в полной мере соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по повышению доступности туристских продуктов", – подчеркнул Никитин.
В свою очередь генеральный директор "Автодор – Девелопмент" Анастасия Козлова отметила, что "туристические информационные центры очень важны, потому что позволяют превратить каждого пользователя автомобильной дороги в туриста, заинтересовать, вдохновить на путешествия".
Протяженность регионального участка М-12 "Восток" составляет около 280 километров, в этой зоне находится восемь муниципальных образований, в которых проживают более 270 тысяч человек. На участке М-12 "Восток", проходящем через Нижегородскую область, располагаются четыре "зеркальные" многофункциональные зоны сервиса.
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