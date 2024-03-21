https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

Империя испускает последний всхлип

Империя испускает последний всхлип - РИА Новости, 21.03.2024

Империя испускает последний всхлип

"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

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"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли. Империи рушатся в тишине.Так тихо и незаметно рухнула "Франкафрика" — неоколониальная система, заботливо и целеустремленно выстроенная французским руководством на территории четырнадцати стран Черного континента. В Париже не заметили того, что в этих странах выросла образованная, умная молодежь, которая прекрасно разбирается во всех глобальных трендах. Там появился свой средний класс, вечно бунтующее и недовольное третье сословие. Больше всего оно было недовольно угнетенным статусом своей страны.Стоило только России начать СВО, как африканцам пришло в голову, что французских оккупантов можно и нужно гнать с родной земли. Лидеры стран вынуждены были реализовать волю народа. И вот французские военные, теряя тапки, помчались с континента. Париж потерял источники бесценных ресурсов, которые забирал задешево. Что еще хуже — Париж потерял свое влияние на умы. "Позвольте вам выйти вон", — сказали французам в Африке.ЦАР, Буркина-Фасо, Чад, Мали, наконец, Нигер — главный поставщик урана на французские АЭС — все повалили на выход. На каком-то, очень позднем, этапе к освобождению подключалась и легендарная российская ЧВК "Вагнер". Но не они же были инициаторами процесса. Все началось гораздо раньше, в умах и сердцах граждан порабощенных стран. Им надоело их рабство.Характерна та тишина, которая окружает падение "Франкафрики". "Одна из важнейших империй современности распадается на наших глазах, — пишет американский историк Альфред Маккой — однако в СМИ практически не пишут об этом экстраординарном событии". Ну а зачем? У французских СМИ своя повесточка, они обсуждают пол первой леди Франции, кто она — мужчина или женщина?"Франкафрика" заканчивается всхлипом президента Макрона: он теперь жалуется всему миру, что его выгнали из Африки русские. Простите, но Москва тут ни при чем. Это французы осуществили на территории многострадального континента больше сорока военных интервенций с 1960 по 2002 год. Это французы пытали и убивали без суда и следствия лидеров оппозиции и местных интеллектуалов. Это французские "советники" и "инструкторы" обеспечивали военную поддержку авторитарных режимов, выжимавших все соки из граждан. Ну вот, гражданам это надоело — пришла ответочка.Думается, что и крах Американской империи произойдет так же тихо и словно бы невзначай. Газеты будут писать о пятой точке Ким Кардашьян, а мировой гегемон тем временем молча испустит дух. Тот же Альфред Маккой полагает, что США приблизились к финальному коллапсу, а свидетельство этому полная неспособность тамошних элит одновременно справиться с тремя кризисами — украинским, тайваньским и палестинским.Историк считает, что за несколько десятилетий до окончательного краха империя сталкивается с чередой катастроф, которые навсегда подрывают ее силы. Для Британии это были кризисы в Иране, Индии и Палестине. Для СССР — Чехословакия 1968-го и разрыв отношений с Египтом. Для США такими событиями стали провальные интервенции в Ирак и Афганистан.Сейчас политика Вашингтона на Украине зашла в тупик. Ослабить и сдержать Россию не удалось, положение на фронте выгоднее для Москвы, чем для Киева. А споры демократов и республиканцев о поддержке Украины продемонстрировали всему миру, что Вашингтон ненадежный партнер.Абсолютным провалом США стал и новый виток палестино-израильского конфликта. Сначала Вашингтон не смог уберечь своего клиента от атаки ХАМАС, а потом пальцем не шевельнул, чтобы остановить бессмысленную и беспощадную бойню, которую развязал ЦАХАЛ. Весь мир — в том числе и американские города — выходит на митинги в поддержку палестинцев. Все мировое сообщество требует принять в ООН резолюцию о прекращении огня. И только США раз за разом ветируют все попытки остановить кровопролитие. Это делает Вашингтон мировым изгоем.Что касается Тайваня, то Пекин в любой момент может устроить островам торговое эмбарго, заворачивая все корабли в свои порты. Американцы попробуют нарушить эмбарго, рассуждает Маккой, тогда китайцы расстреляют в упор пару-тройку авианосцев, и американским воякам придется убираться прочь несолоно хлебавши.Историк отмечает, что и Москва, и Пекин играют вдолгую, рассчитывая, что Штаты не выдержат своей ноши и надорвутся раньше. Парадокс в том, что к краху может привести как победа Байдена — демократы доказали, что не могут разрулить ни один из современных кризисов), так и победа Трампа — она приведет к распаду США. "Если это произойдет, то глобальная гегемония Америки исчезнет с поразительной скоростью и скоро превратится в одно смутное воспоминание". Интересно, чей всхлип оплачет американскую империю? Думается, что громче всех будут плакать наши бегунки, им уже пора писать впрок некрологи об Америке, которую они потеряли.

https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html

https://ria.ru/20240313/makron-1932634514.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), париж, чвк "вагнер", хамас, оон