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Империя испускает последний всхлип - РИА Новости, 21.03.2024
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08:00 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html
Империя испускает последний всхлип
Империя испускает последний всхлип - РИА Новости, 21.03.2024
Империя испускает последний всхлип
"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:00
2024-03-21T08:00
аналитика
в мире
цены на нефть
сша
вашингтон (штат)
париж
чвк "вагнер"
хамас
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"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли. Империи рушатся в тишине.Так тихо и незаметно рухнула "Франкафрика" — неоколониальная система, заботливо и целеустремленно выстроенная французским руководством на территории четырнадцати стран Черного континента. В Париже не заметили того, что в этих странах выросла образованная, умная молодежь, которая прекрасно разбирается во всех глобальных трендах. Там появился свой средний класс, вечно бунтующее и недовольное третье сословие. Больше всего оно было недовольно угнетенным статусом своей страны.Стоило только России начать СВО, как африканцам пришло в голову, что французских оккупантов можно и нужно гнать с родной земли. Лидеры стран вынуждены были реализовать волю народа. И вот французские военные, теряя тапки, помчались с континента. Париж потерял источники бесценных ресурсов, которые забирал задешево. Что еще хуже — Париж потерял свое влияние на умы. "Позвольте вам выйти вон", — сказали французам в Африке.ЦАР, Буркина-Фасо, Чад, Мали, наконец, Нигер — главный поставщик урана на французские АЭС — все повалили на выход. На каком-то, очень позднем, этапе к освобождению подключалась и легендарная российская ЧВК "Вагнер". Но не они же были инициаторами процесса. Все началось гораздо раньше, в умах и сердцах граждан порабощенных стран. Им надоело их рабство.Характерна та тишина, которая окружает падение "Франкафрики". "Одна из важнейших империй современности распадается на наших глазах, — пишет американский историк Альфред Маккой — однако в СМИ практически не пишут об этом экстраординарном событии". Ну а зачем? У французских СМИ своя повесточка, они обсуждают пол первой леди Франции, кто она — мужчина или женщина?"Франкафрика" заканчивается всхлипом президента Макрона: он теперь жалуется всему миру, что его выгнали из Африки русские. Простите, но Москва тут ни при чем. Это французы осуществили на территории многострадального континента больше сорока военных интервенций с 1960 по 2002 год. Это французы пытали и убивали без суда и следствия лидеров оппозиции и местных интеллектуалов. Это французские "советники" и "инструкторы" обеспечивали военную поддержку авторитарных режимов, выжимавших все соки из граждан. Ну вот, гражданам это надоело — пришла ответочка.Думается, что и крах Американской империи произойдет так же тихо и словно бы невзначай. Газеты будут писать о пятой точке Ким Кардашьян, а мировой гегемон тем временем молча испустит дух. Тот же Альфред Маккой полагает, что США приблизились к финальному коллапсу, а свидетельство этому полная неспособность тамошних элит одновременно справиться с тремя кризисами — украинским, тайваньским и палестинским.Историк считает, что за несколько десятилетий до окончательного краха империя сталкивается с чередой катастроф, которые навсегда подрывают ее силы. Для Британии это были кризисы в Иране, Индии и Палестине. Для СССР — Чехословакия 1968-го и разрыв отношений с Египтом. Для США такими событиями стали провальные интервенции в Ирак и Афганистан.Сейчас политика Вашингтона на Украине зашла в тупик. Ослабить и сдержать Россию не удалось, положение на фронте выгоднее для Москвы, чем для Киева. А споры демократов и республиканцев о поддержке Украины продемонстрировали всему миру, что Вашингтон ненадежный партнер.Абсолютным провалом США стал и новый виток палестино-израильского конфликта. Сначала Вашингтон не смог уберечь своего клиента от атаки ХАМАС, а потом пальцем не шевельнул, чтобы остановить бессмысленную и беспощадную бойню, которую развязал ЦАХАЛ. Весь мир — в том числе и американские города — выходит на митинги в поддержку палестинцев. Все мировое сообщество требует принять в ООН резолюцию о прекращении огня. И только США раз за разом ветируют все попытки остановить кровопролитие. Это делает Вашингтон мировым изгоем.Что касается Тайваня, то Пекин в любой момент может устроить островам торговое эмбарго, заворачивая все корабли в свои порты. Американцы попробуют нарушить эмбарго, рассуждает Маккой, тогда китайцы расстреляют в упор пару-тройку авианосцев, и американским воякам придется убираться прочь несолоно хлебавши.Историк отмечает, что и Москва, и Пекин играют вдолгую, рассчитывая, что Штаты не выдержат своей ноши и надорвутся раньше. Парадокс в том, что к краху может привести как победа Байдена — демократы доказали, что не могут разрулить ни один из современных кризисов), так и победа Трампа — она приведет к распаду США. "Если это произойдет, то глобальная гегемония Америки исчезнет с поразительной скоростью и скоро превратится в одно смутное воспоминание". Интересно, чей всхлип оплачет американскую империю? Думается, что громче всех будут плакать наши бегунки, им уже пора писать впрок некрологи об Америке, которую они потеряли.
https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html
https://ria.ru/20240313/makron-1932634514.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html
https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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аналитика, в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), париж, чвк "вагнер", хамас, оон
Аналитика, В мире, Цены на нефть, США, Вашингтон (штат), Париж, ЧВК "Вагнер", ХАМАС, ООН

Империя испускает последний всхлип

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли. Империи рушатся в тишине.
Так тихо и незаметно рухнула "Франкафрика" — неоколониальная система, заботливо и целеустремленно выстроенная французским руководством на территории четырнадцати стран Черного континента. В Париже не заметили того, что в этих странах выросла образованная, умная молодежь, которая прекрасно разбирается во всех глобальных трендах. Там появился свой средний класс, вечно бунтующее и недовольное третье сословие. Больше всего оно было недовольно угнетенным статусом своей страны.
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт
13 марта, 18:39
Стоило только России начать СВО, как африканцам пришло в голову, что французских оккупантов можно и нужно гнать с родной земли. Лидеры стран вынуждены были реализовать волю народа. И вот французские военные, теряя тапки, помчались с континента. Париж потерял источники бесценных ресурсов, которые забирал задешево. Что еще хуже — Париж потерял свое влияние на умы. "Позвольте вам выйти вон", — сказали французам в Африке.
ЦАР, Буркина-Фасо, Чад, Мали, наконец, Нигер — главный поставщик урана на французские АЭС — все повалили на выход. На каком-то, очень позднем, этапе к освобождению подключалась и легендарная российская ЧВК "Вагнер". Но не они же были инициаторами процесса. Все началось гораздо раньше, в умах и сердцах граждан порабощенных стран. Им надоело их рабство.
Характерна та тишина, которая окружает падение "Франкафрики". "Одна из важнейших империй современности распадается на наших глазах, — пишет американский историк Альфред Маккой — однако в СМИ практически не пишут об этом экстраординарном событии". Ну а зачем? У французских СМИ своя повесточка, они обсуждают пол первой леди Франции, кто она — мужчина или женщина?
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Говорили откровенно". Путин объяснил странное поведение Макрона
13 марта, 06:15
"Франкафрика" заканчивается всхлипом президента Макрона: он теперь жалуется всему миру, что его выгнали из Африки русские. Простите, но Москва тут ни при чем. Это французы осуществили на территории многострадального континента больше сорока военных интервенций с 1960 по 2002 год. Это французы пытали и убивали без суда и следствия лидеров оппозиции и местных интеллектуалов. Это французские "советники" и "инструкторы" обеспечивали военную поддержку авторитарных режимов, выжимавших все соки из граждан. Ну вот, гражданам это надоело — пришла ответочка.
Думается, что и крах Американской империи произойдет так же тихо и словно бы невзначай. Газеты будут писать о пятой точке Ким Кардашьян, а мировой гегемон тем временем молча испустит дух. Тот же Альфред Маккой полагает, что США приблизились к финальному коллапсу, а свидетельство этому полная неспособность тамошних элит одновременно справиться с тремя кризисами — украинским, тайваньским и палестинским.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
Историк считает, что за несколько десятилетий до окончательного краха империя сталкивается с чередой катастроф, которые навсегда подрывают ее силы. Для Британии это были кризисы в Иране, Индии и Палестине. Для СССРЧехословакия 1968-го и разрыв отношений с Египтом. Для США такими событиями стали провальные интервенции в Ирак и Афганистан.
Сейчас политика Вашингтона на Украине зашла в тупик. Ослабить и сдержать Россию не удалось, положение на фронте выгоднее для Москвы, чем для Киева. А споры демократов и республиканцев о поддержке Украины продемонстрировали всему миру, что Вашингтон ненадежный партнер.
Абсолютным провалом США стал и новый виток палестино-израильского конфликта. Сначала Вашингтон не смог уберечь своего клиента от атаки ХАМАС, а потом пальцем не шевельнул, чтобы остановить бессмысленную и беспощадную бойню, которую развязал ЦАХАЛ. Весь мир — в том числе и американские города — выходит на митинги в поддержку палестинцев. Все мировое сообщество требует принять в ООН резолюцию о прекращении огня. И только США раз за разом ветируют все попытки остановить кровопролитие. Это делает Вашингтон мировым изгоем.
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил не военные цели
18 марта, 19:31
Что касается Тайваня, то Пекин в любой момент может устроить островам торговое эмбарго, заворачивая все корабли в свои порты. Американцы попробуют нарушить эмбарго, рассуждает Маккой, тогда китайцы расстреляют в упор пару-тройку авианосцев, и американским воякам придется убираться прочь несолоно хлебавши.
Историк отмечает, что и Москва, и Пекин играют вдолгую, рассчитывая, что Штаты не выдержат своей ноши и надорвутся раньше. Парадокс в том, что к краху может привести как победа Байдена — демократы доказали, что не могут разрулить ни один из современных кризисов), так и победа Трампа — она приведет к распаду США. "Если это произойдет, то глобальная гегемония Америки исчезнет с поразительной скоростью и скоро превратится в одно смутное воспоминание".
Интересно, чей всхлип оплачет американскую империю? Думается, что громче всех будут плакать наши бегунки, им уже пора писать впрок некрологи об Америке, которую они потеряли.
Девочка рассматривает модель на ежегодной конференции роботов в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Бал вампиров" заканчивается. Что придет ему на смену?
15 марта, 08:00
 
АналитикаВ миреЦены на нефтьСШАВашингтон (штат)ПарижЧВК "Вагнер"ХАМАСООН
 
 
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