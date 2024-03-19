https://ria.ru/20240319/makron-1934283390.html

В США опубликовали "расследование" о жене президента Франции

В США опубликовали "расследование" о жене президента Франции - РИА Новости, 19.03.2024

В США опубликовали "расследование" о жене президента Франции

У теории о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле мужчина, появились новые "доказательства". Американская журналистка и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:56

2024-03-19T16:56

2024-03-19T17:57

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У теории о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле мужчина, появились новые "доказательства". Американская журналистка и телеведущая Кэндис Оуэнс озвучила данные расследования о таинственном прошлом первой леди, которые собирались на протяжении трех лет.На кону репутация"Я изучала данные, ожидая, что это окажется безумной теорией заговора, но это совсем не так", — заявила Оуэнс. Ей понадобилось два дня, чтобы ознакомиться с добытой расследователями информацией. Один из указанных фактов — видеозапись 1977 года, где некий трансгендер по имени Вероник дает телеинтервью. Аудиоанализ голоса показал поразительное сходство с Брижит.Остальные материалы раскрывают подробности ранее озвученных предположений в отношении половой принадлежности жены президента Франции. По данным конспирологов, им может быть Жан-Мишель Тронье, брат настоящей Брижит, которая бесследно исчезла или погибла в 1961 году.По словам ведущей, некоторые политики даже шантажировали супругов, заставляя их принимать те или иные решения в обмен на молчание. Отмечается, что о прошлом Брижит осведомлен британский король Карл III. Всегда, встречаясь с главами других государств, монарх по этикету целует руки первым леди. В случае с супругой президента Франции он ограничивается рукопожатием.Оуэнс заявила, что если теория не соответствует действительности, то Брижит должна опубликовать фотографии первых тридцати лет жизни и провести пресс-конференцию с братом. На кон журналистка поставила собственную репутацию.Семейные секретыВпервые о давних слухах вокруг супруги президент Макрон высказался 8 марта по случаю конституционного закрепления прав на аборт. Речь французского лидера касалась феминизма и борьбы с сексизмом. В связи с этим он осудил "ложную информацию", распространяемую против Брижит.Борьба со слухами не ограничивается официальными заявлениями. В июне прошлого года парижский суд удовлетворил иск первой леди Франции и оштрафовал Амандин Рой и Наташу Рей, утверждавших в интернете, что Брижит Макрон — трансгендер. Штраф носил символический характер. Но, как утверждают женщины, в ходе разбирательства со стороны властей на них оказывалось давление в попытках скрыть "государственную тайну".Версию о том, что Брижит — не совсем Брижит, выдвинули Рей и журналист Ксавье Пуссар в 2021 году. В издании "Факты и документы" было размещено старое фото семейства Тронье. У матери на коленях маленькая девочка. Черты ее лица, как говорится, еще "не устоялись". Зато стоящий слева старший брат, Жан-Мишель — очень похож на первую леди Франции.По официальной версии, Брижит встретилась с Эммануэлем в период замужества за банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей. Однако конспирологи утверждают: банкир — фигура фиктивная. О нем невозможно найти почти никаких сведений. Следов в соцсетях и реестрах нет.Лишь одно фото — со свадьбы. Дополнительно Елисейский дворец показал журналистам кадр Озьера в домашнем антураже и с газонокосилкой. При этом он слабо похож на себя на свадебной фотографии. Осенью 2020 года сообщалось, что бывший супруг Брижит скончался еще 11 месяцев назад и был тайно похоронен.Темнота Елисейского дворцаРежиссеру Виржини Линар для съемок фильма "Брижит Макрон. Французский роман" также нужны были фотографии молодой супруги президента. Ничего из Елисейского дворца она так и не получила. "Все, что связано с ее прежней жизнью, — в непроницаемой темноте", — отмечает автор картины.Краеугольным камнем теории является история о том, что семья Тронье скрыла факт гибели маленькой Бриджит, чтобы оградить себя от подозрений в ненадлежащем обращении с ребенком. Сделать это оказалось не тяжело.Якобы уход сестры глубоко поразил Жан-Мишеля, который отправился учиться в Алжир. Там он попал под влияние агента секретной службы Жана-Луи Озьера, чей отец и брат были шпионами в Африке с большими связями в элите метрополии.Считается, что Озьер и придумал мужа-банкира со своей фамилией. Журналисты утверждают, что в 1984-м Жан-Мишель перевоплотился в Брижит, получив документы на ее имя. Задачей "трансгендера" было внедрение в элитные французские школы, для вычисления перспективных подростков и влияния на них. Таким оказался будущий президент Франции."Мадам Макрон везде и всегда появляется не только в сопровождении телохранителей, но и двух пиарщиков, отобранных ее мужем лично. Эти два цербера следят в четыре глаза, чтобы не было наговорено лишнего", — рассказывает Ксавье Пуссар.Журналист отмечает, что добиться неподцензурного интервью с Брижит практически невозможно. Проверить какие-либо детали тоже нереально.Впрочем, несмотря на множество утверждений, большинство французов считают все это конспирологией. Многие факты выглядят притянутыми, а доказательная база оставляет желать лучшего.

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в мире, франция, сша, брижит макрон, эммануэль макрон