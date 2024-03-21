https://ria.ru/20240321/granitsa-1934663286.html

В Армении оценили намерения по демаркации границы без ее делимитации

В Армении оценили намерения по демаркации границы без ее делимитации - РИА Новости, 21.03.2024

В Армении оценили намерения по демаркации границы без ее делимитации

Бывший министр обороны Армении, глава одноименной оппозиционной фракции в парламенте Сейран Оганян назвал преступными намерения премьера Никола Пашиняна... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:29

2024-03-21T12:29

2024-03-21T12:29

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азербайджан

баку

никол пашинян

сейран оганян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

шахин мустафаев

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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Бывший министр обороны Армении, глава одноименной оппозиционной фракции в парламенте Сейран Оганян назвал преступными намерения премьера Никола Пашиняна провести оборудование границы с Азербайджаном в Тавушской области без четкого определения рубежей разделения. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Там также сказали, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Накануне Пашинян заявил, что правительство Армении готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. По словам Оганяна, в настоящее время в регионе нет предусловий для процесса делимитации и демаркации границы. Депутат отметил, что первым этапом должна быть делимитация, что предусматривает работу над картами, тогда как Пашинян 20 марта в парламенте заявил, что никаких карт нет. "Это означает, что делимитация не проведена... И на этом фоне он (Пашинян - ред.) утверждает, что будет проведена демаркация границы, предусматривающая отвод войск или населения, оборудование границы. Нарушение этой процедуры является нарушением конституционной нормы, преступлением, предательским поведением по отношению к собственному населения... Люди, вовлеченные в этот процесс, должны нести ответственность. Отказ от этого процесса является правом каждого человека. В той же армии есть умные люди, которые могут отказаться от этого преступного процесса", - сказал Оганян. Он также напомнил, что действия, направленные на ограничение суверенитета Армении в пользу другого государства, в том числе сдача территорий, являются тягчайшими преступлениями против государства, и нарушение процедур делимитации и демаркации границы как раз подпадает под это определение. Депутат заявил, что власти его страны не рассматривают систему обеспечения ее безопасности в комплексе. "Власти находятся под давлением, они выражают интересы противника и новых игроков в регионе. И в этих реалиях, если они любят родину, они должны уйти", - заявил бывший министр обороны. На пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. По его словам, если дорога выходит за пределы де-юре территории бывшей Армянской ССР, она будет перестроена. На той же пресс-конференции Пашинян не исключил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы может начаться с Тавушской области. Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. В декабре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии, а осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана.

https://ria.ru/20240320/armeniya-1934484256.html

https://radiosputnik.ru/20231115/pashinyan-1909588842.html

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

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