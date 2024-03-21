https://ria.ru/20240321/giatsint-1934742733.html

Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"

Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам" - РИА Новости, 21.03.2024

Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:33

2024-03-21T16:33

2024-03-21T16:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нижегородская область

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934748492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a40c94ac96cb23c6c0dde62a6aac10d.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области, в ходе чего "проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу "Гиацинт", говорится в сообщении.Отмечается, что руководитель одного из предприятий в Нижегородской области доложил министру о расширении производственных мощностей, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибров 122 и 152 миллиметров. "На предприятии начато строительство нового цеха сборки боеприпасов. Также планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230326/giatsint-1860681442.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-03-21T16:33 true PT4M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, нижегородская область, сергей шойгу