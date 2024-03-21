Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам" - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 21.03.2024 (обновлено: 16:53 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/giatsint-1934742733.html
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам" - РИА Новости, 21.03.2024
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:33
2024-03-21T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нижегородская область
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934748492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a40c94ac96cb23c6c0dde62a6aac10d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области, в ходе чего &quot;проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу &quot;Гиацинт&quot;, говорится в сообщении.Отмечается, что руководитель одного из предприятий в Нижегородской области доложил министру о расширении производственных мощностей, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибров 122 и 152 миллиметров. "На предприятии начато строительство нового цеха сборки боеприпасов. Также планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230326/giatsint-1860681442.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-03-21T16:33
true
PT4M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934748492_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77f6adb30ae741674c5aecee9689e539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, нижегородская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижегородская область, Сергей Шойгу
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"

Минобороны: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов к "Гиацинтам"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ.
«

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области, в ходе чего "проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу "Гиацинт", говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель одного из предприятий в Нижегородской области доложил министру о расширении производственных мощностей, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибров 122 и 152 миллиметров.
"На предприятии начато строительство нового цеха сборки боеприпасов. Также планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов", - добавили в Минобороны.
Работа пушек Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"
26 марта 2023, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНижегородская областьСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала