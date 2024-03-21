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Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам" - РИА Новости, 21.03.2024
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:33
2024-03-21T16:33
2024-03-21T16:53
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безопасность
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нижегородская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам "Гиацинт", сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области, в ходе чего "проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу "Гиацинт", говорится в сообщении.Отмечается, что руководитель одного из предприятий в Нижегородской области доложил министру о расширении производственных мощностей, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибров 122 и 152 миллиметров. "На предприятии начато строительство нового цеха сборки боеприпасов. Также планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230326/giatsint-1860681442.html
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Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-03-21T16:33
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безопасность, россия, нижегородская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижегородская область, Сергей Шойгу
Шойгу проверил производство боеприпасов к "Гиацинтам"
Минобороны: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов к "Гиацинтам"