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Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского
Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского - РИА Новости, 21.03.2024
Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского
Владимир Зеленский и его "менеджеры" не смогут переломить конфликт, им не поможет даже крупная мобилизация, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:33
2024-03-21T19:33
2024-03-21T20:45
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и его "менеджеры" не смогут переломить конфликт, им не поможет даже крупная мобилизация, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Гражданам Украины нужно четко понять, что когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. — Прим. ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет", — предупредил он.По словам генерала, ключевым фактором способности вести боевые действия выступает возможность государства обеспечивать армию ресурсами, но Зеленский со своей командой не справляется с этой задачей."У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем. Кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем", — пожаловался Кривонос.Генерал выразил уверенность, что с такими "менеджерами", которые входят в команду Зеленского, вновь все будет завалено и даже мобилизация не даст никакого результата."Эта ситуация меня дико настораживает", — посетовал Кривонос.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ с предложением мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes. По данным издания, командование направило под Работино в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html
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в мире, украина, сергей кривонос, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Сергей Кривонос, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не сможет переломить ход конфликта
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и его "менеджеры" не смогут переломить конфликт, им не поможет даже крупная мобилизация, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Гражданам Украины
нужно четко понять, что когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. — Прим. ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет", — предупредил он.
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По словам генерала, ключевым фактором способности вести боевые действия выступает возможность государства обеспечивать армию ресурсами, но Зеленский со своей командой не справляется с этой задачей.
"У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем. Кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем", — пожаловался Кривонос.
Генерал выразил уверенность, что с такими "менеджерами", которые входят в команду Зеленского, вновь все будет завалено и даже мобилизация не даст никакого результата.
«
"Эта ситуация меня дико настораживает", — посетовал Кривонос.
Президент Украины Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ
с предложением мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes
. По данным издания, командование направило под Работино
в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.
Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
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