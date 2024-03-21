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В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 - РИА Новости, 21.03.2024
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Новое оружие России
 
16:33 21.03.2024 (обновлено: 18:59 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/fab-1934743308.html
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 - РИА Новости, 21.03.2024
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
В России запустили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:33
2024-03-21T18:59
безопасность
нижегородская область
россия
технологии
новое оружие россии
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России запустили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, говорится в сообщении Министерства обороны."Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", — заявили в Минобороны.В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз, добавили в министерстве.Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования. Так, с 2022 года реконструировали, модернизировали и ввели в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей, подчеркнули в ведомстве.На предприятии, которое посетил Шойгу, рассказали, что большинство его участков работает круглосуточно по трехсменному графику, а общая численность персонала выросла более чем на 1100 человек. "При этом были повышены тарифные ставки, оклады и изменена система премирования сотрудников, в связи с чем заработная плата увеличилась в среднем на 20 процентов", — сообщили на заводе. В целом, как указал министр обороны, нижегородские предприятия ОПК выполнили те задачи, которые перед ними поставили год назад. Кроме того, за счет ввода новых объектов они работают с опережением графика производства.
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
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безопасность, нижегородская область, россия, технологии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Нижегородская область, Россия, Технологии, Новое оружие России, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

МО РФ: массовый выпуск авиабомб ФАБ-3000 начался в России с февраля

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России запустили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, говорится в сообщении Министерства обороны.

В четверг глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

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"Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", — заявили в Минобороны.
В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз, добавили в министерстве.
Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования.
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Так, с 2022 года реконструировали, модернизировали и ввели в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей, подчеркнули в ведомстве.
На предприятии, которое посетил Шойгу, рассказали, что большинство его участков работает круглосуточно по трехсменному графику, а общая численность персонала выросла более чем на 1100 человек.
"При этом были повышены тарифные ставки, оклады и изменена система премирования сотрудников, в связи с чем заработная плата увеличилась в среднем на 20 процентов", — сообщили на заводе.
В целом, как указал министр обороны, нижегородские предприятия ОПК выполнили те задачи, которые перед ними поставили год назад. Кроме того, за счет ввода новых объектов они работают с опережением графика производства.
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Новое оружие РоссииБезопасностьНижегородская областьРоссияТехнологииСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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