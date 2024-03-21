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Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС

Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС - РИА Новости, 21.03.2024

Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС

Двухмиллионный посетитель международной выставки "Россия" Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:16

2024-03-21T14:16

2024-03-21T14:23

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Двухмиллионный посетитель международной выставки "Россия" Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, рассказали в пресс-службе электростанции. В декабре 2023 года Марат Сабитов из Казани приехал на ВДНХ с супругой Марией. Мужчина стал двухмиллионным посетителем выставки "Россия". Министерство энергетики и энергокомпания "Русгидро" подарили паре сертификат на посещение Саяно-Шушенской ГЭС. Для семьи из Казани это стало символичным: Марат работает в сфере энергетики. В четверг, 21 марта, Марат и Мария воспользовались подарком и посетили крупнейшую электростанцию России. "Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях", — сказали в пресс-службе. Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6400 МВт), обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. Ее гидротурбины – самые мощные в России. Всего на станции их десять, каждая мощностью 640 МВт.

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россия, казань, саяно-шушенская гэс, русгидро, выставка-форум "россия", происшествия