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Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС - РИА Новости, 21.03.2024
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14:16 21.03.2024 (обновлено: 14:23 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ekakursiya-1934694770.html
Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС
Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС - РИА Новости, 21.03.2024
Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС
Двухмиллионный посетитель международной выставки "Россия" Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:16
2024-03-21T14:23
выставка-форум "россия"
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казань
саяно-шушенская гэс
русгидро
выставка-форум "россия"
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Двухмиллионный посетитель международной выставки "Россия" Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, рассказали в пресс-службе электростанции. В декабре 2023 года Марат Сабитов из Казани приехал на ВДНХ с супругой Марией. Мужчина стал двухмиллионным посетителем выставки "Россия". Министерство энергетики и энергокомпания "Русгидро" подарили паре сертификат на посещение Саяно-Шушенской ГЭС. Для семьи из Казани это стало символичным: Марат работает в сфере энергетики. В четверг, 21 марта, Марат и Мария воспользовались подарком и посетили крупнейшую электростанцию России. "Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях", — сказали в пресс-службе. Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6400 МВт), обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. Ее гидротурбины – самые мощные в России. Всего на станции их десять, каждая мощностью 640 МВт.
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россия, казань, саяно-шушенская гэс, русгидро, выставка-форум "россия", происшествия
Выставка-форум "Россия", Россия, Казань, Саяно-Шушенская ГЭС, РусГидро, Выставка-форум "Россия", Происшествия
Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" попал на экскурсию на ГЭС

Двухмиллионный гость форума "Россия" попал на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

© Фото пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭСМарат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
Марат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
© Фото пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС
Марат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Двухмиллионный посетитель международной выставки "Россия" Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, рассказали в пресс-службе электростанции.
В декабре 2023 года Марат Сабитов из Казани приехал на ВДНХ с супругой Марией. Мужчина стал двухмиллионным посетителем выставки "Россия". Министерство энергетики и энергокомпания "Русгидро" подарили паре сертификат на посещение Саяно-Шушенской ГЭС. Для семьи из Казани это стало символичным: Марат работает в сфере энергетики.
© Фото пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭСМарат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
Марат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
© Фото пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС
Марат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС
В четверг, 21 марта, Марат и Мария воспользовались подарком и посетили крупнейшую электростанцию России. "Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях", — сказали в пресс-службе.
Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6400 МВт), обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. Ее гидротурбины – самые мощные в России. Всего на станции их десять, каждая мощностью 640 МВт.
Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

Масленичные забавы, пространство перед павильоном В Природоград

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая выступает на выставке Россия

В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

Экскурсия по выставке Россия для международных наблюдателей на выборах президента РФ

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

Выставка Россия. Фотовыставка Крым в сердце моем

Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

Выставка Россия. Концерт Симфонического оркестра Севастопольская симфония

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием

На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

Выставка Россия. Генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова на праздничном шествии Крым – Севастополь – Россия НАВСЕГДА

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

Выставка Россия. Масленичная неделя

В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

Выставка Россия. Международные наблюдатели за выборами президента РФ посетили выставку

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

Выставка Россия. Концерт Крым - Россия! Навсегда

Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

Выставка Россия. Русская весна. 10 лет Вместе

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

Выставка Россия. Министр культуры Белоруссии А. Маркевич посетил экспозицию выставки

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

Выставка Россия. День творческих встреч в рамках фестиваля литературы Самая читающая

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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