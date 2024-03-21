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В Якутии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 21.03.2024
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05:46 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/dtp-1934594605.html
В Якутии в ДТП погибли четыре человека
В Якутии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 21.03.2024
В Якутии в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, ещё столько же пострадали в ДТП на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:46
2024-03-21T05:46
происшествия
покровск
гибдд мвд рф
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, ещё столько же пострадали в ДТП на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по республике. Как отметили в ведомстве, в четверг на 37 километре автодороги "Умнас" в Хангаласском районе Якутии произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota Corolla. "В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было. Трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Покровск, на месте происшествия производится деблокирование четвертого. Работают сотрудники ГИБДД, пожарные малочисленной пожарной части №3 села Октемцы, спасатели Службы спасения РС (Я)", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
https://ria.ru/20240320/dtp-1934577662.html
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происшествия, покровск, гибдд мвд рф, республика саха (якутия)
Происшествия, Покровск, ГИБДД МВД РФ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии в ДТП погибли четыре человека

ГУМЧС: в Якутии в ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, ещё столько же пострадали в ДТП на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по республике.
Как отметили в ведомстве, в четверг на 37 километре автодороги "Умнас" в Хангаласском районе Якутии произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota Corolla.
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"В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было. Трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Покровск, на месте происшествия производится деблокирование четвертого. Работают сотрудники ГИБДД, пожарные малочисленной пожарной части №3 села Октемцы, спасатели Службы спасения РС (Я)", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия.
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ПроисшествияПокровскГИБДД МВД РФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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