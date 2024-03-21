https://ria.ru/20240321/dtp-1934594605.html
В Якутии в ДТП погибли четыре человека
В Якутии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 21.03.2024
В Якутии в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, ещё столько же пострадали в ДТП на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:46
2024-03-21T05:46
2024-03-21T05:46
происшествия
покровск
гибдд мвд рф
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
ЯКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, ещё столько же пострадали в ДТП на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по республике. Как отметили в ведомстве, в четверг на 37 километре автодороги "Умнас" в Хангаласском районе Якутии произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota Corolla. "В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было. Трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Покровск, на месте происшествия производится деблокирование четвертого. Работают сотрудники ГИБДД, пожарные малочисленной пожарной части №3 села Октемцы, спасатели Службы спасения РС (Я)", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
https://ria.ru/20240320/dtp-1934577662.html
покровск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, покровск, гибдд мвд рф, республика саха (якутия)
Происшествия, Покровск, ГИБДД МВД РФ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии в ДТП погибли четыре человека
ГУМЧС: в Якутии в ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали