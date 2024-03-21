https://ria.ru/20240321/drony-1934608781.html
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов
Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:22
2024-03-21T09:22
2024-03-21T09:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах", — сказал Рогов. По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. "Фермер получил ранение и попал в больницу", — рассказал он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ на Запорожском фронте начали охоту на мирных жителей с помощью дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах", — сказал Рогов.
На Украине началась мировая война дронов
По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. "Фермер получил ранение и попал в больницу", — рассказал он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине