Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/drony-1934608781.html
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов
Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:22
2024-03-21T09:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах", — сказал Рогов. По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. "Фермер получил ранение и попал в больницу", — рассказал он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d81e02af0afe30bb201c2970d95c80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ на Запорожском фронте начали охоту на мирных жителей с помощью дронов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах", — сказал Рогов.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. "Фермер получил ранение и попал в больницу", — рассказал он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияПроисшествияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала