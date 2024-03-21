https://ria.ru/20240321/drony-1934608781.html

ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:22

2024-03-21T09:22

2024-03-21T09:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

происшествия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах", — сказал Рогов. По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. "Фермер получил ранение и попал в больницу", — рассказал он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины