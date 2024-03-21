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Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе
Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе
Киев увеличил количество FPV-дронов на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:55
2024-03-21T08:55
2024-03-21T10:53
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Киев увеличил количество FPV-дронов на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На линии боевого соприкосновения от северо-запада Сватово до юго-запада Кременной отмечается увеличение использование украинскими боевиками FPV-дронов", - сообщил Марочко. По его словам, на некоторых участках количество используемых ВСУ дронов увеличилось в три раза. "Данный факт связан с увеличением поставок Западом украинским боевикам коптеров, благоприятными погодными условиями, изменением украинским командованием тактики ведения боя и рядом других факторов", - дополнил Марочко. Он уточнил, что дроны не замещают артиллерию на данных участках, поскольку интенсивность применения различных артиллерийских систем также имеет незначительный рост.
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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе
Марочко: количество FPV-дронов ВСУ выросло на сватовском и кременском участках