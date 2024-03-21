https://ria.ru/20240321/drony-1934604890.html

Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе

Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.03.2024

Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе

Киев увеличил количество FPV-дронов на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:55

2024-03-21T08:55

2024-03-21T10:53

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Киев увеличил количество FPV-дронов на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На линии боевого соприкосновения от северо-запада Сватово до юго-запада Кременной отмечается увеличение использование украинскими боевиками FPV-дронов", - сообщил Марочко. По его словам, на некоторых участках количество используемых ВСУ дронов увеличилось в три раза. "Данный факт связан с увеличением поставок Западом украинским боевикам коптеров, благоприятными погодными условиями, изменением украинским командованием тактики ведения боя и рядом других факторов", - дополнил Марочко. Он уточнил, что дроны не замещают артиллерию на данных участках, поскольку интенсивность применения различных артиллерийских систем также имеет незначительный рост.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины