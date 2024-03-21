https://ria.ru/20240321/deti-1934783794.html

Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области

Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2024

Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области

Более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, примет Дагестан, гости будут обеспечены жильем, транспортом, едой, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:59

2024-03-21T18:59

2024-03-21T18:59

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, примет Дагестан, гости будут обеспечены жильем, транспортом, едой, сообщил глава республики Сергей Меликов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста. Гости смогут познакомиться с нашей прекрасной республикой, отдохнуть, а главное – их жизням и здоровью ничего не будет угрожать… Безусловно, прибывшие дети будут обеспечены жильем, транспортом, едой, для них будут организованы интересные развлечения", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что поручил создать оперативный штаб, который займется организационными вопросами, первое заседание состоится в пятницу. "Уверен, что в очередной раз Дагестан продемонстрирует консолидацию и единство. Всем необходимым дети будут обеспечены и это никак не отразится на наших социальных обязательствах", – отметил Меликов и поблагодарил благотворительные фонды республики, которые заявили о готовности принять участие в этой работе.

https://ria.ru/20240320/deti-1934564802.html

https://ria.ru/20240321/belgorod-1934630817.html

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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, сергей меликов