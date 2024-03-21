https://ria.ru/20240321/deti-1934783794.html
Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области
Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2024
Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области
Более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, примет Дагестан, гости будут обеспечены жильем, транспортом, едой, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:59
2024-03-21T18:59
2024-03-21T18:59
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, примет Дагестан, гости будут обеспечены жильем, транспортом, едой, сообщил глава республики Сергей Меликов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста. Гости смогут познакомиться с нашей прекрасной республикой, отдохнуть, а главное – их жизням и здоровью ничего не будет угрожать… Безусловно, прибывшие дети будут обеспечены жильем, транспортом, едой, для них будут организованы интересные развлечения", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что поручил создать оперативный штаб, который займется организационными вопросами, первое заседание состоится в пятницу. "Уверен, что в очередной раз Дагестан продемонстрирует консолидацию и единство. Всем необходимым дети будут обеспечены и это никак не отразится на наших социальных обязательствах", – отметил Меликов и поблагодарил благотворительные фонды республики, которые заявили о готовности принять участие в этой работе.
https://ria.ru/20240320/deti-1934564802.html
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934630817.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, сергей меликов
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Сергей Меликов
Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области
Меликов: Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области
МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, примет Дагестан, гости будут обеспечены жильем, транспортом, едой, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России
около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины
. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
Ленинградская область примет двести детей из Белгородской
"Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста. Гости смогут познакомиться с нашей прекрасной республикой, отдохнуть, а главное – их жизням и здоровью ничего не будет угрожать… Безусловно, прибывшие дети будут обеспечены жильем, транспортом, едой, для них будут организованы интересные развлечения", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что поручил создать оперативный штаб, который займется организационными вопросами, первое заседание состоится в пятницу.
"Уверен, что в очередной раз Дагестан продемонстрирует консолидацию и единство. Всем необходимым дети будут обеспечены и это никак не отразится на наших социальных обязательствах", – отметил Меликов и поблагодарил благотворительные фонды республики, которые заявили о готовности принять участие в этой работе.
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород