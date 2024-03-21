https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934695953.html
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос - РИА Новости, 21.03.2024
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на роботизированной выставке в ГД пожал руку роботу Федору, который летал в космос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:19
2024-03-21T14:19
2024-03-21T18:12
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на роботизированной выставке в ГД пожал руку роботу Федору, который летал в космос, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Госдуме открылась выставка по развитию робототехники искусственного интеллекта в РФ. Чернышенко рассказали, что на выставке был представлен робот Федор, который летал в космос и помогал выполнять различные работы. Чернышенко пожал руку роботу и продолжил осмотр выставки
https://ria.ru/20240302/chernyshenko-1930698328.html
https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос
Вице-премьер Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос