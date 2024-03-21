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Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос - РИА Новости, 21.03.2024
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14:19 21.03.2024 (обновлено: 18:12 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934695953.html
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос - РИА Новости, 21.03.2024
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на роботизированной выставке в ГД пожал руку роботу Федору, который летал в космос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:19
2024-03-21T18:12
технологии
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на роботизированной выставке в ГД пожал руку роботу Федору, который летал в космос, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Госдуме открылась выставка по развитию робототехники искусственного интеллекта в РФ. Чернышенко рассказали, что на выставке был представлен робот Федор, который летал в космос и помогал выполнять различные работы. Чернышенко пожал руку роботу и продолжил осмотр выставки
https://ria.ru/20240302/chernyshenko-1930698328.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос

Вице-премьер Чернышенко пожал руку роботу Федору, который летал в космос

© Фото : Предоставлено журналом "Мир Робототехники"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пожимает руку роботу Федору, который летал в космос на выставке "Инициативы по развитию робототехники и искусственного интеллекта в Российской Федерации". 21 марта 2024
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пожимает руку роботу Федору, который летал в космос на выставке Инициативы по развитию робототехники и искусственного интеллекта в Российской Федерации. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Предоставлено журналом "Мир Робототехники"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пожимает руку роботу Федору, который летал в космос на выставке "Инициативы по развитию робототехники и искусственного интеллекта в Российской Федерации". 21 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на роботизированной выставке в ГД пожал руку роботу Федору, который летал в космос, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Госдуме открылась выставка по развитию робототехники искусственного интеллекта в РФ.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время тестирования технологии Deepfake от Сбера в Сириусе
Технология Deepfake от Сбера превратила Чернышенко в Илона Маска
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Чернышенко рассказали, что на выставке был представлен робот Федор, который летал в космос и помогал выполнять различные работы.
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2 июня 2023, 09:50
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
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