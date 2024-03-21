https://ria.ru/20240321/belgorod-1934646837.html
В Белгороде восстановили электроснабжение
В Белгороде восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгороде восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Белгороде, нарушенное в результате утреннего обстрела ВСУ, восстановлено, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:40
2024-03-21T11:40
2024-03-21T11:40
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Электроснабжение в Белгороде, нарушенное в результате утреннего обстрела ВСУ, восстановлено, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остались порядка 5 тысяч жителей. "Бригады белгородских электросетей оперативно восстановили электроснабжение: в 9.15 подали свет основной части потребителей, в 10.08 полностью завершили работу", - написал Демидов.
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происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
В Белгороде восстановили электроснабжение
Мэр: электроснабжение в Белгороде, нарушенное после обстрела ВСУ, восстановлено