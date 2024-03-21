https://ria.ru/20240321/belgorod-1934635832.html

Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире

Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире - РИА Новости, 21.03.2024

Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире

Житель дома на улице Есенина в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время украинского обстрела ударная волна от взрыва выбила стекла в его квартире, жильцы... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:06

2024-03-21T11:06

2024-03-21T11:41

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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Есенина в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время украинского обстрела ударная волна от взрыва выбила стекла в его квартире, жильцы выбежали для укрытия в коридор, никто не пострадал. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул многоквартирный дом на улице Есенина. Там повреждены верхний технический этаж, окна и балконы на разных этажах, выбиты стекла. Никита Петенко, который проживает в доме на улице Есенина на 10-м этаже, рассказал, что жильцы во время обстрела проснулись и выбежали в коридор. "Спали. Проснулись от взрыва. Ударной волной выбило стекла. Дымно сразу стало. Мы рванули в коридор. Переждали сирену, везде по дому дым, стекло... Кошек закрыли, убрали. Все целы, живы", – рассказал собеседник. Как передает корреспондент РИА Новости, в квартире мужчины выбиты балконные рамы и оконные стекла, внутри и на балконе лежат обломки.

https://ria.ru/20240321/belgorod-1934619237.html

https://ria.ru/20240321/obstrel-1934611437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгород, россия, украина, вооруженные силы украины