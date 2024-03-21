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Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 21.03.2024 (обновлено: 11:41 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934635832.html
Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире
Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире - РИА Новости, 21.03.2024
Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире
Житель дома на улице Есенина в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время украинского обстрела ударная волна от взрыва выбила стекла в его квартире, жильцы... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:06
2024-03-21T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Есенина в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время украинского обстрела ударная волна от взрыва выбила стекла в его квартире, жильцы выбежали для укрытия в коридор, никто не пострадал. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул многоквартирный дом на улице Есенина. Там повреждены верхний технический этаж, окна и балконы на разных этажах, выбиты стекла. Никита Петенко, который проживает в доме на улице Есенина на 10-м этаже, рассказал, что жильцы во время обстрела проснулись и выбежали в коридор. "Спали. Проснулись от взрыва. Ударной волной выбило стекла. Дымно сразу стало. Мы рванули в коридор. Переждали сирену, везде по дому дым, стекло... Кошек закрыли, убрали. Все целы, живы", – рассказал собеседник. Как передает корреспондент РИА Новости, в квартире мужчины выбиты балконные рамы и оконные стекла, внутри и на балконе лежат обломки.
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934619237.html
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934611437.html
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происшествия, белгород, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Белгорода рассказал, как взрывом выбило стекла в его квартире

Житель Белгорода: при обстреле ударная волна от взрыва выбила стекла в квартире

© РИА НовостиЖитель дома на улице Есенина, пострадавшего от обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Житель дома на улице Есенина, пострадавшего от обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
© РИА Новости
Житель дома на улице Есенина, пострадавшего от обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Есенина в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время украинского обстрела ударная волна от взрыва выбила стекла в его квартире, жильцы выбежали для укрытия в коридор, никто не пострадал.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Улица Щорса, перекрытая после утреннего обстрела в Белгороде. 21 марта 2024
Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле
Вчера, 10:08
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул многоквартирный дом на улице Есенина. Там повреждены верхний технический этаж, окна и балконы на разных этажах, выбиты стекла.
Никита Петенко, который проживает в доме на улице Есенина на 10-м этаже, рассказал, что жильцы во время обстрела проснулись и выбежали в коридор. "Спали. Проснулись от взрыва. Ударной волной выбило стекла. Дымно сразу стало. Мы рванули в коридор. Переждали сирену, везде по дому дым, стекло... Кошек закрыли, убрали. Все целы, живы", – рассказал собеседник.
Как передает корреспондент РИА Новости, в квартире мужчины выбиты балконные рамы и оконные стекла, внутри и на балконе лежат обломки.
Директор Белгород-Арены о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс
Вчера, 09:38
 
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