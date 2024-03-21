https://ria.ru/20240321/belgorod-1934630817.html

Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород

Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 21.03.2024

Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород

Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:47

2024-03-21T10:47

2024-03-21T10:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 многоквартирных домах. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона", - написал губернатор.На месте работают аварийные службы, подчеркнул Гладков. Повреждено фасадное остекление "Белгород Арены", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения."В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", - проинформировал глава региона.Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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Директор "Белгород-Арены" о последствиях украинского обстрела "Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование. Тоже много повреждений". "Белгород-Арена" - домашний стадион волейбольного клуба "Белогорье" - серьезно повреждена в результате украинского обстрела. Директор Юрий Черников рассказал, что пострадавших нет и что все обязательно будет отремонтировано. 2024-03-21T10:47 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, вячеслав гладков