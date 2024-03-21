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Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 21.03.2024 (обновлено: 10:50 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934630817.html
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 21.03.2024
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород
Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:47
2024-03-21T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 многоквартирных домах. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона", - написал губернатор.На месте работают аварийные службы, подчеркнул Гладков. Повреждено фасадное остекление "Белгород Арены", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения."В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", - проинформировал глава региона.Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Директор "Белгород-Арены" о последствиях украинского обстрела
"Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование. Тоже много повреждений". "Белгород-Арена" - домашний стадион волейбольного клуба "Белогорье" - серьезно повреждена в результате украинского обстрела. Директор Юрий Черников рассказал, что пострадавших нет и что все обязательно будет отремонтировано.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород

Гладков: более 30 квартир в 6 домах и 10 авто повреждены после атаки на Белгород

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 многоквартирных домах. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона", - написал губернатор.
На месте работают аварийные службы, подчеркнул Гладков. Повреждено фасадное остекление "Белгород Арены", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.
"В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", - проинформировал глава региона.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
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