https://ria.ru/20240321/belgorod-1934630817.html
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 21.03.2024
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород
Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:47
2024-03-21T10:47
2024-03-21T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей повреждены после воздушной атаки Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 многоквартирных домах. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона", - написал губернатор.На месте работают аварийные службы, подчеркнул Гладков. Повреждено фасадное остекление "Белгород Арены", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения."В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", - проинформировал глава региона.Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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Директор "Белгород-Арены" о последствиях украинского обстрела
"Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование. Тоже много повреждений".
"Белгород-Арена" - домашний стадион волейбольного клуба "Белогорье" - серьезно повреждена в результате украинского обстрела.
Директор Юрий Черников рассказал, что пострадавших нет и что все обязательно будет отремонтировано.
2024-03-21T10:47
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РИА Новости
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород
Гладков: более 30 квартир в 6 домах и 10 авто повреждены после атаки на Белгород