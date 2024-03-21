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В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса
В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса
Движение транспорта перекрыто на улице Щорса в Белгороде после обстрела города в четверг, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:58
2024-03-21T09:58
2024-03-21T10:11
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на улице Щорса в Белгороде после обстрела города в четверг, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. "Движение транспорта перекрыто в районе пересечения Щорса и Архиерейской. Работа общественного транспорта будет осуществляться по улице Архиерейской", - говорится в сообщении мэрии.
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происшествия, белгород, белгородский район, россия
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия
В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса
Мэрия: в Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса после обстрела