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Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем - РИА Новости, 21.03.2024
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12:59 21.03.2024 (обновлено: 14:08 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html
Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем
Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем - РИА Новости, 21.03.2024
Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем
Самолет авиакомпании "Россия" залетел на территорию Китая по решению диспетчеров, это было необходимо для того, чтобы освободить воздушное пространство для... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:59
2024-03-21T14:08
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" залетел на территорию Китая по решению диспетчеров, это было необходимо для того, чтобы освободить воздушное пространство для вертолета, сообщил РИА Новости представитель "России".&quot;Рейс FV6879 за 20 марта осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб. Траектория движения самолета была изменена диспетчерами по причине изменения очередности пользования воздушным пространством в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета&quot;, — сказал представитель &quot;России&quot;.
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китай, россия, россия (авиакомпания), в мире
Китай, Россия, Россия (авиакомпания), В мире
Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем

"Россия": рейс залетел в Китай из-за изменения очередности в авиапространстве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" залетел на территорию Китая по решению диспетчеров, это было необходимо для того, чтобы освободить воздушное пространство для вертолета, сообщил РИА Новости представитель "России".
«

"Рейс FV6879 за 20 марта осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб. Траектория движения самолета была изменена диспетчерами по причине изменения очередности пользования воздушным пространством в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета", — сказал представитель "России".

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