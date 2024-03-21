https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html

Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем

Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем - РИА Новости, 21.03.2024

Авиакомпания "Россия" назвала причину пролета самолета над Китаем

Самолет авиакомпании "Россия" залетел на территорию Китая по решению диспетчеров, это было необходимо для того, чтобы освободить воздушное пространство для... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:59

2024-03-21T12:59

2024-03-21T14:08

китай

россия

россия (авиакомпания)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" залетел на территорию Китая по решению диспетчеров, это было необходимо для того, чтобы освободить воздушное пространство для вертолета, сообщил РИА Новости представитель "России"."Рейс FV6879 за 20 марта осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб. Траектория движения самолета была изменена диспетчерами по причине изменения очередности пользования воздушным пространством в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета", — сказал представитель "России".

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, россия (авиакомпания), в мире