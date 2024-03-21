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В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 21.03.2024
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20:51 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/arest-1934801944.html
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 21.03.2024
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:51
2024-03-21T20:51
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте происшествия, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних…, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, частью 2 статьи 213 УК РФ…. Срок меры - 18.05.2024 года", - говорится в сообщении. По информации Объединенной пресс-службы судов, несовершеннолетние, находясь на территории сада "Сан-Галли", используя незначительный повод - словесный конфликт, действуя умышленно в составе группы лиц, напали на мужчину и нанесли ему множественные удары руками и ногами. "Позже на территории сада был обнаружен труп с явными признаками насильственной смерти в виде кровоподтеков и ссадин в области жизненно важных органов", - отмечается в сообщении. Как сообщало ранее ГСУСК РФ по городу, по версии следствия, 19 марта подозреваемые, действуя из хулиганских побуждений, в "Саду Сан-Галли" на Лиговском проспекте избили мужчину 1975 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления задержаны два 15-летних подростка. Следственными органами соединено в одно производство уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и статье "хулиганство".
https://ria.ru/20240315/arest-1933381785.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины

Суд в Петербурге арестовал подростков, подозреваемых в убийстве мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте происшествия, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних…, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, частью 2 статьи 213 УК РФ…. Срок меры - 18.05.2024 года", - говорится в сообщении.
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По информации Объединенной пресс-службы судов, несовершеннолетние, находясь на территории сада "Сан-Галли", используя незначительный повод - словесный конфликт, действуя умышленно в составе группы лиц, напали на мужчину и нанесли ему множественные удары руками и ногами.
"Позже на территории сада был обнаружен труп с явными признаками насильственной смерти в виде кровоподтеков и ссадин в области жизненно важных органов", - отмечается в сообщении.
Как сообщало ранее ГСУСК РФ по городу, по версии следствия, 19 марта подозреваемые, действуя из хулиганских побуждений, в "Саду Сан-Галли" на Лиговском проспекте избили мужчину 1975 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления задержаны два 15-летних подростка. Следственными органами соединено в одно производство уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и статье "хулиганство".
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