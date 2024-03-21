https://ria.ru/20240321/arest-1934704278.html
Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге
Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге - РИА Новости, 21.03.2024
Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге
Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:37
2024-03-21T14:37
2024-03-21T14:37
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владлен татарский
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новое величие
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мисик меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявлял источник РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Мисик расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствием было предварительно установлено, что девушка находится за границей. Поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), отмечал источник. Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Ее осудили за теракт к 27 годам лишения свободы.*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html
https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, москва, владлен татарский, дарья трепова, новое величие, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Новое величие, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге
Суд Москвы заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мисик меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
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Как ранее заявлял источник РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Мисик расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствием было предварительно установлено, что девушка находится за границей.
Поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), отмечал источник.
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Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы.
МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Ее осудили за теракт к 27 годам лишения свободы.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
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