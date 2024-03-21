https://ria.ru/20240321/arest-1934704278.html

Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге

Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге - РИА Новости, 21.03.2024

Суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание теракта в Петербурге

Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:37

2024-03-21T14:37

2024-03-21T14:37

происшествия

россия

санкт-петербург

москва

владлен татарский

дарья трепова

новое величие

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мисик меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявлял источник РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Мисик расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствием было предварительно установлено, что девушка находится за границей. Поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), отмечал источник. Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Ее осудили за теракт к 27 годам лишения свободы.*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, москва, владлен татарский, дарья трепова, новое величие, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)