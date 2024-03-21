https://ria.ru/20240321/alkogol-1934652480.html

Силуанов призвал перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

Силуанов призвал перенести маркировку импортного алкоголя в Россию - РИА Новости, 21.03.2024

Силуанов призвал перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

Маркировку импортного алкоголя нужно полностью перенести в Россию, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:55

2024-03-21T11:55

2024-03-21T12:21

экономика

прибалтика

россия

антон силуанов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Маркировку импортного алкоголя нужно полностью перенести в Россию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Маркировка ввозимой в Россию алкогольной продукции. Она сегодня осуществляется на складах за рубежом, в первую очередь на складах в Прибалтике. Надо подготовить законодательные предложения о запрете такой маркировки, которая осуществляется за рубежом, и переносе этой деятельности на территорию Российской Федерации", — сказал он на коллегии Федеральной таможенной службы.В среду Совет Федерации одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах в России.Эксперимент проводят в нескольких регионах с 1 июня 2021 года. Он должен был завершиться 31 мая 2024-го. Новый закон продлевает срок до 31 мая 2026 года включительно. Это позволит объективно оценить возможность переноса в страну маркировки всей ввозимой алкогольной продукции на постоянной основе, а также создать новые логистические маршруты и инфраструктурные объекты.В пояснительной записке к закону говорится, что геополитическая и экономическая ситуация, а также ограничения недружественных стран несут риски, что они запретят маркировать на своей территории федеральными спецмарками алкоголь, поставляемый в Россию.

https://ria.ru/20240307/alkogol-1931843604.html

https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html

прибалтика

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экономика, прибалтика, россия, антон силуанов, федеральная таможенная служба (фтс россии), совет федерации рф