Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе мероприятия."Отметка посетителей международной выставки-форума "Россия" достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией", — говорится в заявлении.Для них провели экскурсию по экспозиции государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в павильоне №59, посвященной переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет.Девятимиллионный посетитель также получил подарки, в том числе сертификат на семейное путешествие на Байкал."<...> Пусть эта поездка станет <...> незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой. В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ Андрей Самохин назвал Байкал всемирно известным центром притяжения, отметив, что госкорпорация занимается некоторыми проектами в этом регионе, в том числе в сфере экотуризма, и развития Байкальска.Как уточнили организаторы, все юбилейные гости форума получают подарки, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и главный праздник народов Севера — День оленевода. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Семья 9-миллионного посетителя выставки "Россия" - девятилетнего Андрея Баторова
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе мероприятия.
"Отметка посетителей международной выставки-форума "Россия" достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией", — говорится в заявлении.
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Для них провели экскурсию по экспозиции государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в павильоне №59, посвященной переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет.
Девятимиллионный посетитель также получил подарки, в том числе сертификат на семейное путешествие на Байкал.
"<...> Пусть эта поездка станет <...> незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.
В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ Андрей Самохин назвал Байкал всемирно известным центром притяжения, отметив, что госкорпорация занимается некоторыми проектами в этом регионе, в том числе в сфере экотуризма, и развития Байкальска.
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Как уточнили организаторы, все юбилейные гости форума получают подарки, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и главный праздник народов Севера — День оленевода.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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