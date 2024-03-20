https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html

Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек

Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек - РИА Новости, 20.03.2024

Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:16

2024-03-20T15:16

2024-03-20T16:35

выставка-форум "россия"

россия

байкал

краснодарский край

большой театр

саяно-шушенская гэс

байкальск

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526125_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_22819bba872d62bbde1b575c21e6f144.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе мероприятия."Отметка посетителей международной выставки-форума "Россия" достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией", — говорится в заявлении.Для них провели экскурсию по экспозиции государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в павильоне №59, посвященной переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет.Девятимиллионный посетитель также получил подарки, в том числе сертификат на семейное путешествие на Байкал."<...> Пусть эта поездка станет <...> незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой. В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ Андрей Самохин назвал Байкал всемирно известным центром притяжения, отметив, что госкорпорация занимается некоторыми проектами в этом регионе, в том числе в сфере экотуризма, и развития Байкальска.Как уточнили организаторы, все юбилейные гости форума получают подарки, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и главный праздник народов Севера — День оленевода. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240318/marshrut-1934097035.html

https://radiosputnik.ru/20240310/film-1932190930.html

россия

байкал

краснодарский край

байкальск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, байкал, краснодарский край, большой театр, саяно-шушенская гэс, байкальск, вднх, вэб.рф (вэб)