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Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек - РИА Новости, 20.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:16 20.03.2024 (обновлено: 16:35 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html
Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек
Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек - РИА Новости, 20.03.2024
Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек
Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:16
2024-03-20T16:35
выставка-форум "россия"
россия
байкал
краснодарский край
большой театр
саяно-шушенская гэс
байкальск
вднх
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе мероприятия."Отметка посетителей международной выставки-форума "Россия" достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией", — говорится в заявлении.Для них провели экскурсию по экспозиции государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в павильоне №59, посвященной переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет.Девятимиллионный посетитель также получил подарки, в том числе сертификат на семейное путешествие на Байкал."&lt;...&gt; Пусть эта поездка станет &lt;...&gt; незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой. В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ Андрей Самохин назвал Байкал всемирно известным центром притяжения, отметив, что госкорпорация занимается некоторыми проектами в этом регионе, в том числе в сфере экотуризма, и развития Байкальска.Как уточнили организаторы, все юбилейные гости форума получают подарки, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и главный праздник народов Севера — День оленевода. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240318/marshrut-1934097035.html
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россия, байкал, краснодарский край, большой театр, саяно-шушенская гэс, байкальск, вднх, вэб.рф (вэб)
Выставка-форум "Россия", Россия, Байкал, Краснодарский край, Большой театр, Саяно-Шушенская ГЭС, Байкальск, ВДНХ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек

Девятимиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку с семьей на Байкал

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости/Илья ПиталевСемья 9-миллионного посетителя выставки "Россия" - девятилетнего Андрея Баторова
Семья 9-миллионного посетителя выставки Россия - девятилетнего Андрея Баторова - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев
Семья 9-миллионного посетителя выставки "Россия" - девятилетнего Андрея Баторова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек, юбилейный гость выиграл путешествие на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе мероприятия.
"Отметка посетителей международной выставки-форума "Россия" достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией", — говорится в заявлении.
Новое световое шоу в честь Международного женского дня на фасаде павильона на ВДНХ
Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"
18 марта, 19:36
Для них провели экскурсию по экспозиции государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в павильоне №59, посвященной переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет.
Девятимиллионный посетитель также получил подарки, в том числе сертификат на семейное путешествие на Байкал.
"<...> Пусть эта поездка станет <...> незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.
В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ Андрей Самохин назвал Байкал всемирно известным центром притяжения, отметив, что госкорпорация занимается некоторыми проектами в этом регионе, в том числе в сфере экотуризма, и развития Байкальска.
Агитационный баннер на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На выставке "Россия" состоялась премьера фильма о событиях в Донбассе
10 марта, 21:00
Как уточнили организаторы, все юбилейные гости форума получают подарки, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и главный праздник народов Севера — День оленевода.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

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5 из 15
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Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"РоссияБайкалКраснодарский крайБольшой театрСаяно-Шушенская ГЭСБайкальскВДНХВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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