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Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом
Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024
Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом
Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:37
2024-03-20T18:37
2024-03-20T19:10
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом, следует из данных на сайте ЦИК.В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) получил 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") — 16,65.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, всего за рубежом проголосовали более 383 тысяч россиян.Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов.Второе место занял Харитонов с 4,31% голосов, далее следует Даванков с 3,85% и Слуцкий с 3,20%.Общая явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона сделали свой выбор досрочно.Официальные итоги ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, 21 марта.
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-20T18:37
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, луганская народная республика, донецкая народная республика, кемеровская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, кпрф, госдума рф, дальний восток, арктика
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Кемеровская область, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, КПРФ, Госдума РФ, Дальний Восток, Арктика
Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом
ЦИК: Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента РФ за рубежом