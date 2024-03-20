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Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом

Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024

Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах за рубежом

Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:37

2024-03-20T18:37

2024-03-20T19:10

выборы президента россии — 2024

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом, следует из данных на сайте ЦИК.В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) получил 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") — 16,65.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, всего за рубежом проголосовали более 383 тысяч россиян.Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов.Второе место занял Харитонов с 4,31% голосов, далее следует Даванков с 3,85% и Слуцкий с 3,20%.Общая явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона сделали свой выбор досрочно.Официальные итоги ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, 21 марта.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-20T18:37 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, луганская народная республика, донецкая народная республика, кемеровская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, кпрф, госдума рф, дальний восток, арктика