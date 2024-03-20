Антонов высказался об оценках выборов в России от недружественных стран
Антонов: Россию не волнуют оценки недружественных стран относительно выборов
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов ее прошедших президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе", — сказал дипломат, чье заявление опубликовало посольство в своих аккаунтах в соцсетях.
Таким образом дипломат прокомментировал сделанное 19 марта заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно президентских выборов в России.
По словам Антонова, Москва "не приемлет нравоучения и оскорбительные выпады". "Очевидно, что администрация будет и дальше продолжать обреченный на провал проект "анти-Россия", пытаться внести раскол в российское общество, подорвать легитимность действий высшего руководства страны", — добавил он.
В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.