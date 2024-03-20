https://ria.ru/20240320/vybory-1934362602.html

Антонов высказался об оценках выборов в России от недружественных стран

Антонов высказался об оценках выборов в России от недружественных стран - РИА Новости, 20.03.2024

Антонов высказался об оценках выборов в России от недружественных стран

Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов ее прошедших президентских выборов, заявил посол в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:58

2024-03-20T00:58

2024-03-20T01:41

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов ее прошедших президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе", — сказал дипломат, чье заявление опубликовало посольство в своих аккаунтах в соцсетях.Таким образом дипломат прокомментировал сделанное 19 марта заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно президентских выборов в России.По словам Антонова, Москва "не приемлет нравоучения и оскорбительные выпады". "Очевидно, что администрация будет и дальше продолжать обреченный на провал проект "анти-Россия", пытаться внести раскол в российское общество, подорвать легитимность действий высшего руководства страны", — добавил он.В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.

https://ria.ru/20240319/mid-1934305579.html

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россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), энтони блинкен, в мире