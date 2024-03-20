https://ria.ru/20240320/vklady-1934368343.html

Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения

Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения - РИА Новости, 20.03.2024

Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения

Самый высокий темп роста вкладов среди регионов РФ за период с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года зафиксирован в Тыве и Бурятии, а самый низкий отмечен... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T03:50

2024-03-20T03:50

2024-03-20T03:50

максим осадчий

россия

белгородская область

камчатский край

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самый высокий темп роста вкладов среди регионов РФ за период с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года зафиксирован в Тыве и Бурятии, а самый низкий отмечен в Белгородской области и в Камчатском крае, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Лидером роста вкладов населения среди регионов России за 2 года – с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года – стала Республика Тыва (рост на 127,5%), тогда как в целом по стране вклады выросли на 29,1%. На втором месте - Республика Бурятия (+69,5%), на третьем месте - Чеченская Республика (+66,9%). Высокий рост вкладов может быть связан с активным участием представителей этих регионов в СВО", - сказал Осадчий. Значительно активнее среднего по стране уровня росли вклады населения в Республике Крым и в Севастополе, где их объем вырос на 55,2% и на 63% соответственно. При этом самый низкий темп роста вкладов, 21,7%, зафиксирован в Белгородской области. Второе и третье места в этом антирэнкинге заняли Камчатский край и Чукотский автономный округ с приростом вкладов на 23,4% и 25,9% соответственно. Эксперт также отметил, что ниже среднего по стране уровня росли вклады населения в Москве и Санкт-Петербурге – на 27% и 26,6% соответственно. "Относительно слабый рост вкладов в столицах может быть связан с альтернативными инвестициями - в недвижимость. В частности, средства населения направляются на платежи по ипотеке", - пояснил Осадчий.

https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html

https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html

https://ria.ru/20240226/banki-1929618137.html

россия

белгородская область

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим осадчий, россия, белгородская область, камчатский край, экономика