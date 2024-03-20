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Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения - РИА Новости, 20.03.2024
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03:50 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vklady-1934368343.html
Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения
Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения - РИА Новости, 20.03.2024
Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения
Самый высокий темп роста вкладов среди регионов РФ за период с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года зафиксирован в Тыве и Бурятии, а самый низкий отмечен... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:50
2024-03-20T03:50
максим осадчий
россия
белгородская область
камчатский край
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самый высокий темп роста вкладов среди регионов РФ за период с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года зафиксирован в Тыве и Бурятии, а самый низкий отмечен в Белгородской области и в Камчатском крае, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Лидером роста вкладов населения среди регионов России за 2 года – с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года – стала Республика Тыва (рост на 127,5%), тогда как в целом по стране вклады выросли на 29,1%. На втором месте - Республика Бурятия (+69,5%), на третьем месте - Чеченская Республика (+66,9%). Высокий рост вкладов может быть связан с активным участием представителей этих регионов в СВО", - сказал Осадчий. Значительно активнее среднего по стране уровня росли вклады населения в Республике Крым и в Севастополе, где их объем вырос на 55,2% и на 63% соответственно. При этом самый низкий темп роста вкладов, 21,7%, зафиксирован в Белгородской области. Второе и третье места в этом антирэнкинге заняли Камчатский край и Чукотский автономный округ с приростом вкладов на 23,4% и 25,9% соответственно. Эксперт также отметил, что ниже среднего по стране уровня росли вклады населения в Москве и Санкт-Петербурге – на 27% и 26,6% соответственно. "Относительно слабый рост вкладов в столицах может быть связан с альтернативными инвестициями - в недвижимость. В частности, средства населения направляются на платежи по ипотеке", - пояснил Осадчий.
https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html
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максим осадчий, россия, белгородская область, камчатский край, экономика
Максим Осадчий, Россия, Белгородская область, Камчатский край, Экономика
Эксперт назвал регион – лидер по росту объемов вкладов населения

Эксперт Осадчий: лидером роста объемов вкладов населения за два года стала Тыва

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самый высокий темп роста вкладов среди регионов РФ за период с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года зафиксирован в Тыве и Бурятии, а самый низкий отмечен в Белгородской области и в Камчатском крае, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«
"Лидером роста вкладов населения среди регионов России за 2 года – с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года – стала Республика Тыва (рост на 127,5%), тогда как в целом по стране вклады выросли на 29,1%. На втором месте - Республика Бурятия (+69,5%), на третьем месте - Чеченская Республика (+66,9%). Высокий рост вкладов может быть связан с активным участием представителей этих регионов в СВО", - сказал Осадчий.
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Значительно активнее среднего по стране уровня росли вклады населения в Республике Крым и в Севастополе, где их объем вырос на 55,2% и на 63% соответственно.
При этом самый низкий темп роста вкладов, 21,7%, зафиксирован в Белгородской области. Второе и третье места в этом антирэнкинге заняли Камчатский край и Чукотский автономный округ с приростом вкладов на 23,4% и 25,9% соответственно.
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Эксперт также отметил, что ниже среднего по стране уровня росли вклады населения в Москве и Санкт-Петербурге – на 27% и 26,6% соответственно.
"Относительно слабый рост вкладов в столицах может быть связан с альтернативными инвестициями - в недвижимость. В частности, средства населения направляются на платежи по ипотеке", - пояснил Осадчий.
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Максим ОсадчийРоссияБелгородская областьКамчатский крайЭкономика
 
 
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