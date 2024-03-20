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У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934507296.html
У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде
У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде - РИА Новости, 20.03.2024
У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде
Отмена заседаний парламента Украины свидетельствует о том, что у властей нет плана развития страны, заявил депутат Александр Дубинский, который находится под... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:20
2024-03-20T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Отмена заседаний парламента Украины свидетельствует о том, что у властей нет плана развития страны, заявил депутат Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Депутат Рады Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. "Отмена нескольких подряд заседаний Рады (депутаты собирались ради протокола) говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет. Нет планов "B" и "C", нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков (личной корыстной заинтересованности - ред.) нет – ничего не осталось", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. По словам депутата, парламент может собираться лишь для голосований по законопроектам, которые рекомендовали партнеры и ради возможной дележки средства. "Больше ни для чего эта Рада не нужна. Ну, разве что подписывать загранкомандировки", - подытожил Дубинский. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
https://ria.ru/20240320/rada-1934428569.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: у властей Украины нет плана развития страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Отмена заседаний парламента Украины свидетельствует о том, что у властей нет плана развития страны, заявил депутат Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
Депутат Рады Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов.
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"Отмена нескольких подряд заседаний Рады (депутаты собирались ради протокола) говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет. Нет планов "B" и "C", нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков (личной корыстной заинтересованности - ред.) нет – ничего не осталось", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
По словам депутата, парламент может собираться лишь для голосований по законопроектам, которые рекомендовали партнеры и ради возможной дележки средства. "Больше ни для чего эта Рада не нужна. Ну, разве что подписывать загранкомандировки", - подытожил Дубинский.
Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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