https://ria.ru/20240320/ukraina-1934507296.html

У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде

У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде - РИА Новости, 20.03.2024

У властей Украины нет плана развития страны, заявили в Раде

Отмена заседаний парламента Украины свидетельствует о том, что у властей нет плана развития страны, заявил депутат Александр Дубинский, который находится под... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:20

2024-03-20T16:20

2024-03-20T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Отмена заседаний парламента Украины свидетельствует о том, что у властей нет плана развития страны, заявил депутат Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Депутат Рады Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. "Отмена нескольких подряд заседаний Рады (депутаты собирались ради протокола) говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет. Нет планов "B" и "C", нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков (личной корыстной заинтересованности - ред.) нет – ничего не осталось", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. По словам депутата, парламент может собираться лишь для голосований по законопроектам, которые рекомендовали партнеры и ради возможной дележки средства. "Больше ни для чего эта Рада не нужна. Ну, разве что подписывать загранкомандировки", - подытожил Дубинский. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.

https://ria.ru/20240320/rada-1934428569.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины