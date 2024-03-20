МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине
МИД Польши назвал присутствие западных военных на Украине секретом Полишинеля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил в интервью немецкому информационному агентству DPA наличие западных военнослужащих на Украине, назвав их присутствие там "секретом Полишинеля".
"Как сказал ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), на Украине уже находятся войска из крупных стран", - сказал Сикорский. "В польском языке есть термин - секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все", - продолжил министр, когда его спросили, не было ли проблемой, что Шольц заговорил о присутствии западных военных на Украине.
При этом Сикорский снова заявил, что Польша не намерена отправлять сухопутные войска на Украину. "Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это (отправка войск - ред.) послужило бы отличной пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", - добавил министр.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.