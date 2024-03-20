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МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934468014.html
МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине
МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил в интервью немецкому информационному агентству DPA наличие западных военнослужащих на Украине,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:20
2024-03-20T14:20
специальная военная операция на украине
польша
украина
радослав сикорский
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил в интервью немецкому информационному агентству DPA наличие западных военнослужащих на Украине, назвав их присутствие там "секретом Полишинеля". "Как сказал ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), на Украине уже находятся войска из крупных стран", - сказал Сикорский. "В польском языке есть термин - секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все", - продолжил министр, когда его спросили, не было ли проблемой, что Шольц заговорил о присутствии западных военных на Украине. При этом Сикорский снова заявил, что Польша не намерена отправлять сухопутные войска на Украину. "Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это (отправка войск - ред.) послужило бы отличной пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", - добавил министр. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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польша, украина, радослав сикорский, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Радослав Сикорский, В мире, НАТО
МИД Польши подтвердил присутствие западных военных на Украине

МИД Польши назвал присутствие западных военных на Украине секретом Полишинеля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил в интервью немецкому информационному агентству DPA наличие западных военнослужащих на Украине, назвав их присутствие там "секретом Полишинеля".
"Как сказал ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), на Украине уже находятся войска из крупных стран", - сказал Сикорский. "В польском языке есть термин - секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все", - продолжил министр, когда его спросили, не было ли проблемой, что Шольц заговорил о присутствии западных военных на Украине.
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При этом Сикорский снова заявил, что Польша не намерена отправлять сухопутные войска на Украину. "Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это (отправка войск - ред.) послужило бы отличной пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", - добавил министр.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
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